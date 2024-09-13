"Ганебно і неприпустимо": покарали поліцейських, які затягнули розслідування зґвалтування підлітка

Дисциплінарне рослідування триває

Двох правоохоронців звільнено з посад в поліції через нехтування справою зґвалтування 12-річного хлопчика, якій під час розслідування надали статус хуліганство.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України. Зазначається, що злочин відбувся у селищі Котельві.

Наприкінці літа, 30 серпня, було розпочато дисциплінарне розслідування через справу зґвалтування 12-річного хлопчика. До відповідальності притягнуто десять поліцейських.

"Двох із них звільнено з посад. Серед звільнених – начальник сектору поліцейської діяльності місцевого підрозділу", — йдеться у повідомлені.

До того ж начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов наголосив, що ця ситуація є не припустимою і усі відповідальні мають понести покарання.

"Те, що сталося в Котельві є неприпустимим, а співробітники, які допустили дисциплінарні проступки повинні за них відповідати. Адже такі ганебні прецеденти зводять нанівець самовіддану й рутинну роботу тисяч добросовісних поліцейських, багато з яких зараз на передовій пліч-о-пліч зі Збройними Силами України боронять нашу землю від ворожої навали", — сказав він.

Нагадаємо, що зґвалтування 12-річного хлопчика відбулось на початку літа, але про інцидент стало відомо лише у серпні. Цей злочин не розслідувався правоохоронцями у межах кримінального провадження, тому двоє з трьох фігурантів отримали лише 850 грн штрафу.

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