Зеленський анонсував важливі зустрічі щодо ППО

Посилення ППО необхідне для кращої обороноздатності країни

Україна проведе низку зустрічей із іноземними партнерами для того, щоб посилити свою протиповітряну оборону та захиститися від російських ударів.

Про це повідомив у Telegram президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що за перші три дні Нового 2025 року російські війська застосували проти українських населених пунктів понад 300 ударних дронів, а також близько 20 ракет, включаючи балістичні.

Зеленський нагадав, що Україні слід постійно поповнювати запаси ракет для систем ППО. Крім того, Україна має збільшити здатність своїх мобільних груп збивати російські ракети та дрони.

"Російський терор, який не втрачає інтенсивності, вимагає і від нас, і від усіх партнерів не зменшувати активності в розбудові нашого повітряного щита, усіх його системних елементів — від Patriot до мобільних вогневих груп", — заявив Володимир Зеленський.

Також президент України подякував усім партнерам, які надають допомогу.

"Готуємося до зустрічей і перемовин наступного тижня заради більшої міцності нашої протиповітряної оборони. Графік відповідної роботи вже попередньо погоджений", — наголосив Зеленський.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, скільки Україні коштувала військова допомога від союзників у 2024 році.