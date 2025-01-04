Россияне продвинулись в Донецкой области, а ВСУ удерживают позиции в Курской области, — ISW (карты боев)

Идут тяжелые бои

Продолжается 1046-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, они продвинулись в Донецкой области. На других участках фронта продвижений врага не зафиксировано.

По оценкам Американского института изучения войны (ISW), российская армия имела продвижение вблизи Покровска, Курахово и Угледара. В Курской области России, где идет операция Сил обороны Украины, россияне штурмуют так называемый "украинский выступ" однако 2-3 января линия фронта там не изменилась.

По данным аналитиков, россияне продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 3 января, свидетельствуют, что российские войска имели продвижение к северу от Новогродовки (юго-восточнее Покровска) и вдоль трассы Т-05-15 Покровск-Новотроицкое шоссе к северо-востоку от Шевченко (южнее Покровска).

Оккупанты наступали под самим Покровском. Также бои продолжались к востоку от Покровска в районе Водяное Второе, Барановка, Миролюбовка, Луч; юго-восточнее Покровска возле Лисовки; к югу от Покровска — Даченское, Шевченко, Зеленое, Новый Труд; и юго-западнее Покровска у Песчаного, Зверового, Соленого, Котлиного, Успеновки, Нововасильевки.

Также российские войска имели продвижение вблизи Курахово. Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что украинские войска, вероятно, недавно полностью отступили от Кураховской ТЭС к западу от Курахово, а россияне захватили Шевченко (к северо-западу от Курахово).

Есть продвижение вражеской армии также северо-западнее Угледара. Геолокационные кадры, опубликованные 2 января, показывают, что российские войска недавно продвинулись в полях к югу от Разлива (к северо-западу от Угледара).

Как сообщал "Телеграф", аналитики подсчитали, сколько квадратных километров украинской земли россияне захватили в 2024 году. Они оккупировали части пяти областей.