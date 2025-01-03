Україна отримає від США нову військову допомогу: коли це станеться

Що саме і коли саме Україна отримає від США, поки що невідомо

Сполучені Штати Америки планують виділити Україні черговий пакет військової допомоги. Це має статися найближчим часом.

Про це у соцмережі "Х" (колишній "Твіттер") повідомив журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш. На підтвердження він навів слова координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джона Кірбі.

Щоправда, ні Кірбі, ні Яриш поки що не уточнили, коли саме це станеться, що увійде до пакету і скільки це коштуватиме.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав союзників терміново надати нашій країні допомогу у вигляді додаткових систем ППО. Вони необхідні для посилення енергетичної стійкості України у зимовий період.

Сибіга також зазначив, що Україні необхідно зупинити Росію та не допустити просування її військ на нашу територію. Кремль намагається окупувати якнайбільше територій, щоб посилити свої позиції на переговорному майданчику. У цьому полягає логіка росіян, наголосив міністр закордонних справ України.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, чи готові Росія та Україна до мирних перемовин.