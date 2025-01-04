Крим потерпає від мазутної катастрофи РФ. У Севастополі вже оголосили НС (фото)

У Криму зібрано понад 86 000 тонн забрудненого піску

У тимчасово окупованому Криму мазут продовжує забруднювати узбережжя, тому у Севастополі оголосили режим надзвичайної ситуації (НС). Внаслідок грудневої аварії російських нафтових танкерів виявили забруднення на пляжах Любимівки та Орлівки, розташованих західніше від Севастополя.

Про це пише "Кримський вітер". Зазначається, що у Криму фіксують забруднення вже кілька тижнів, адже 2 січня виявили два райони забруднення нафтопродуктами: у районі пляжу Керчі та поблизу озера Тобечик.

"Мазут вже принесло на пляжі Любимівки та Орлівки, а це західне узбережжя Севастополя", — йдеться у повідомлені.

У Севастополі оголошено НС через появу плям мазуту на пляжах після аварії танкерів біля Керченської протоки. За даними Кримського управління з гідрометеорології та моніторингу довкілля, 4 січня у Криму очікується посилення південно-західного вітру 17-22 м/с. Це може пришвидшити приплив мазуту до узбережжя.

Водночас, за даними Міністерства надзвичайних ситуацій Росії, на Кубані та в Криму зібрано понад 86 000 тонн забрудненого ґрунту.

"У Керченській протоці обстежено понад 715 квадратних кілометрів акваторії. Зібрано 25 тонн нафтоводяної суміші. У Криму очищається 15 кілометрів берегової лінії, у тому числі 2 нововиявлені ділянки викиду мазуту", — йдеться у повідомленні.

Зокрема, у селі Яковенкове біля Киз-Аульського маяка є забруднена ділянка довжиною понад 2 кілометри, а в районі природного заповідника "Опуцький" – понад 4 кілометри.

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