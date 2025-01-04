Крым страдает от мазутной катастрофы РФ. В Севастополе уже объявили ЧС (фото)

В Крыму собрано более 86 000 тонн загрязненного песка

Во временно оккупированном Крыму мазут продолжает загрязнять побережье, поэтому в Севастополе объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС). В результате декабрьской аварии российских нефтяных танкеров обнаружили загрязнение на пляжах Любимовки и Орловки, расположенных западнее Севастополя.

Об этом пишет "Крымский ветер". Отмечается, что в Крыму фиксируют загрязнение уже несколько недель, ведь 2 января обнаружили два области загрязнения нефтепродуктами: в районе пляжа Керчи и вблизи озера Тобечик.

"Мазут уже принесло на пляже Любимовки и Орловки, а это западное побережье Севастополя", — говорится в сообщении.

В Севастополе объявлено ЧС из-за появления пятен мазута на пляжах после аварии танкеров у Керченского пролива. По данным Крымского управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, 4 января в Крыму ожидается усиление юго-западного ветра 17-22 м/с. Это может ускорить приток мазута к побережью.

В то же время, по данным Министерства чрезвычайных ситуаций России, на Кубани и Крыму собрано более 86 000 тонн загрязненного грунта.

"В Керченском проливе обследовано более 715 квадратных километров акватории. Собрано 25 тонн нефтеводной смеси. В Крыму очищается 15 километров береговой линии, в том числе 2 вновь обнаруженных участка выброса мазута", — говорится в сообщении.

В частности, в селе Яковенково возле Кыз-Аульского маяка есть загрязненный участок протяженностью более 2 километров, а в районе природного заповедника "Опуцкий" — более 4 километров.

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