Водохреще, Богоявлення чи Йордан: як правильно називати свято хрещення Ісуса

Філологи також наголошують на важливості правильного наголосу

У понеділок, 6 січня, відзначається одне з найважливіших християнських свят. Третій празник у зимовому циклі свят — Водохреще. У народі для цього свята існує чимало різних назв, тож варто розібратися, яка з них є правильною.

За офіційними документами та словниками, нормативною назвою свята є "Водохреще". Саме таку форму фіксують Великий тлумачний словник сучасної мови, Орфографічний словник української мови та Словник церковно-обрядової термінології.

У родовому відмінку правильно вживати форму "Водохреща": "святкування Водохреща", "традиції Водохреща". Філологи наголошують на важливості правильного наголосу – він має падати на другий склад: ВодОхреще.

Водночас в українській мові побутують і інші назви свята:

Водохреща;

Водохрещі;

Водохрищі;

Водохрища;

Водохрестя;

Водосвяття;

Водоосвячення;

Йордан (також Єрдань, Ордан, Ордань).

Останню назву свято отримало на честь річки Йордан, де за біблійними переказами хрестився Ісус Христос.

Усі ці варіанти активно використовуються в розмовній мові та художній літературі. Їх можна вживати в неофіційному спілкуванні та особистому листуванні.

Водночас відомий священник-блогер Олексій Філюк каже, що краще вживати термін "Богоявлення", а не "Водохреще". Про це він розповів у своєму блозі.

Традиційно святкування розпочинається 5 січня з другого Святвечора, на якому готують Голодну кутю. Наступного дня віряни йдуть до храмів на богослужіння та освячення води.

Раніше "Телеграф" також писав, що у Києві відсвяткували Водохреще купанням у крижаній воді. Деякі вірять, що купання в ополонці "змиває гріхи" і очищає людину.