Крещение, Богоявление или Иордан: как правильно называть праздник

Филологи также подчеркивают важность правильного ударения

В понедельник, 6 января, отмечается один из важнейших христианских праздников. Третий праздник в зимнем цикле праздников — Крещение. В народе для этого праздника существует немало разных названий, поэтому стоит разобраться, какое из них правильное.

По официальным документам и словарям, нормативным названием праздника является "Водохреще". Именно такую форму фиксируют Большой толковый словарь современного языка, Орфографический словарь украинского языка и Словарь церковно-обрядовой терминологии.

В родительном падеже правильно употреблять форму "Водохреща: "святкування Водохреща", "традиції Водохреща". Филологи отмечают важность правильного ударения – он должен падать на второй слог в украинском языке "ВодОхреще".

В то же время в украинском языке бытуют и другие названия праздника:

Водохреща;

Водохрещі;

Водохрищі;

Водохрища;

Водохрестя;

Водосвяття;

Водоосвячення;

Йордан (також Єрдань, Ордан, Ордань).

Последнее название праздник получил в честь реки Иордан, где по библейским преданиям крестился Иисус Христос.

Все эти варианты активно используются в разговорной речи и художественной литературе. Их можно употреблять в неофициальном общении и личной переписке.

В то же время известный священник-блогер Алексей Филюк говорит, что лучше употреблять термин "Богоявление", а не "Крещение". Об этом он рассказал в своем блоге.

Традиционно празднование начинается 5 января со второго Сочельника, на котором готовят Голодную кутью. На следующий день верующие идут в храмы на богослужение и освящение воды.

Ранее "Телеграф" также писал, что в Киеве отпраздновали Крещение купанием в ледяной воде. Некоторые верят, что купание в проруби "смывает грехи" и очищает человека.