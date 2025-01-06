Крещение, Богоявление или Иордан: как правильно называть праздник
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Филологи также подчеркивают важность правильного ударения
В понедельник, 6 января, отмечается один из важнейших христианских праздников. Третий праздник в зимнем цикле праздников — Крещение. В народе для этого праздника существует немало разных названий, поэтому стоит разобраться, какое из них правильное.
По официальным документам и словарям, нормативным названием праздника является "Водохреще". Именно такую форму фиксируют Большой толковый словарь современного языка, Орфографический словарь украинского языка и Словарь церковно-обрядовой терминологии.
В родительном падеже правильно употреблять форму "Водохреща: "святкування Водохреща", "традиції Водохреща". Филологи отмечают важность правильного ударения – он должен падать на второй слог в украинском языке "ВодОхреще".
В то же время в украинском языке бытуют и другие названия праздника:
- Водохреща;
- Водохрещі;
- Водохрищі;
- Водохрища;
- Водохрестя;
- Водосвяття;
- Водоосвячення;
- Йордан (також Єрдань, Ордан, Ордань).
Последнее название праздник получил в честь реки Иордан, где по библейским преданиям крестился Иисус Христос.
Все эти варианты активно используются в разговорной речи и художественной литературе. Их можно употреблять в неофициальном общении и личной переписке.
В то же время известный священник-блогер Алексей Филюк говорит, что лучше употреблять термин "Богоявление", а не "Крещение". Об этом он рассказал в своем блоге.
Традиционно празднование начинается 5 января со второго Сочельника, на котором готовят Голодную кутью. На следующий день верующие идут в храмы на богослужение и освящение воды.
Ранее "Телеграф" также писал, что в Киеве отпраздновали Крещение купанием в ледяной воде. Некоторые верят, что купание в проруби "смывает грехи" и очищает человека.