З Водохрещем 6 січня: найкрасивіші листівки та картинки для привітання рідних

Обов'язково привітайте рідних красивою листівкою

Водохреще, або Богоявлення, відзначає хрещення Ісуса Христа у річці Йордан Іоанном Хрестителем. За новим стилем воно відзначається 6 січня. Важливо привітати з цим святом рідних і нагадати їм, наскільки вони для вас важливі.

Це свято також називають Богоявленням, оскільки в цей день явилася Пресвята Трійця: Бог Отець (голос із небес), Бог Син (Ісус Христос) і Святий Дух (у вигляді голуба). Цього дня існує багато традицій, а свято вважається одним із найбільших у році.

Однією з головних традицій свята є освячення води в церквах або на річках. У багатьох регіонах України прийнято купатися в ополонці, вирубаній у формі хреста.

Водохреще — це час радості та духовного оновлення. Заведено вітати близьких зі святом, бажаючи здоров’я, миру та Божої благодаті. У сучасному світі листівка є способом передати тепло та добрі побажання, продовжуючи давні традиції привітань.

Привітання зі святом Водохреща — це спосіб розділити радість і передати найкращі побажання своїм близьким. "Телеграф" зібрав для вас яскраві листівки та картинки, щоб ви могли подарувати близьким увагу та тепло, навіть якщо ви знаїодитеся на відстані.

Раніше "Телеграф" розповідав, де у Києві можна буде покупатися на Водохреще. Є багато місць у столиці.