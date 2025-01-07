Обмены пленными участятся? Что известно о предварительных договоренностях с РФ

Есть и еще одна договоренность о пленных

Украина достигла с Россией предварительной договоренности по обмену пленными в 2025 году. Они должны стать систематическими.

Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью телеканалу "Рада". Первыми будут возвращать пленных с тяжелыми ранениями и заболеваниями.

"Сейчас есть предварительная договоренность, что обмены в 2025 году должны стать систематическими, с приоритетностью возвращения, прежде всего, тяжелобольных и тяжелораненых. Также предварительно договорились, что каждый украинский военнопленный и гражданский заложник получит пакет с вещами от Украины с помощью МККК. Мы увидим, сдержит ли российская сторона свое слово", — сказал омбудсман.

Напомним, предыдущий обмен военнопленными между Украиной и Россией состоялся в преддверии Нового года. 30 декабря домой вернулись 189 пленных украинцев. Среди освобожденных есть защитники "Азовстали" и Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиный, с других направлений фронта. Домой вернулись сержанты, офицеры, простые солдаты и двое цивильных.

Как сообщал "Телеграф", по данным Дмитрия Лубинца, за первые 1000 дней войны против России, по состоянию на 21 ноября 2024 года, домой из российского плена удалось вернуть 3767 украинских граждан. В эту цифру входят как военные, так и 168 гражданских, которых российские оккупанты захватили в заложники.