Возможен ли реванш пророссийских политсил в Украине? В "Слуге народа" сделали прогноз

Их подход к электорату кардинально изменится

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк надеется на то, что украинское общество сегодня стало более зрелым и люди не допустят реванша пророссийских сил с их месседжами о "радикалах" и "запрете русского языка". При этом они однозначно будут пытаться мобилизовать свой электорат.

Об этом Шуляк заявила в интервью "РБК Украина". По ее словам, возможная агитация пророссийских политсил будет проводиться осторожно, а главные месседжи попытаются завуалировать.

"Очень бы не хотелось, чтобы такой реванш состоялся. Вся надежда на наше общество, которое уже гораздо более зрелое, чем это было до полномасштабного вторжения. Я уверена в том, что общество не допустит какого-либо реванша пророссийских сил, потому что мы видели, что несет "русский мир" на наши земли", — заявила глава партии "Слуга народа".

Елена Шуляк также добавила, что на сегодняшний день делать прогнозы относительно возможного "прохода в парламент" пророссийских политических сил нет смысла, так как "в периоде между выборами любые социологические замеры не несут правильного релевантного ответа".

При этом она уверена в том, что такие политсилы однозначно будут пытаться мобилизовать свой электорат, однако это будет происходить не массово и осторожно, так как они побоятся реакции общественности.

"А если что-то будет происходить, общество будет реагировать. Мы видели, как оно реагировало на запрет московской церкви, как реагирует сейчас на те же самые высказывания Бойко. И такие вещи, которые можно было раньше скрыть, сейчас уже точно не удастся. Это будет резонанс, который будет иметь огромную реакцию", — подчеркнула Шуляк.

Напомним, 28 марта сопредседатель ОПЗЖ Вадим Рабинович заявил, что партия приостановила деятельность. Однако 21 апреля более двух десятков парламентариев от этой политсилы заявили, что создают новое депутатское объединение во главе с Юрием Бойко. И лишь 12 мая ОПЗЖ была окончательно распущена.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в мае 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете деятельности пророссийских партий в нашей стране.