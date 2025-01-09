Стоїть між Зеленським і Залужним. З ким Буданов укладе союз на виборах Ради

Рейтинг головного розвідника вище, аніж у глави держави

На тлі балачок про участь "партії військових" у виборах Верховної Ради політичними колами ширяться чутки про політичні амбіції керівника ГУР Кирила Буданова. Оточення Кирила Олексійовича переконує його брати участь у виборах, принаймні парламентських.

Як стало відомо "Телеграфу", якогось конкретного бачення у Буданова ще не сформулювали. Але восени 2024-го вирішили активно зайти в інформаційний простір з меседжем, що ОП хоче звільнити керівника розвідки.

Більше читайте на сайті "Телеграф" у публікації: "Союз Залужного із Зеленським, камбек Льовочкіна, але без Арестовича: хто і як в Україні (не)готується до виборів".

Після цього у листопаді 2024 року вийшло соцопитування, у якому рейтинг довіри до Буданова становить 55%. Вищий від президента Володимира Зеленського на 10%, але нижчий від ексголовкома ЗСУ Валерія Залужного на 17%. А самому ГУР довіряють 61%.

Опитування провів такий собі центр "Соціальний моніторинг". Особливою активністю він не відзначається. Його сайт не працює, сторінка у соцмережах теж малоактивна — за 2024 рік там з’явилось два дописи, присвячені даному соцопитуванню.

В ГУР не під запис спростовують стосунок до соцдослідження. Так само як і до сайту, де було опубліковане повне опитування. В логотипі медіа зображена сова (що є символом української воєнної розвідки), а серед партнерів вказано Координаційний штаб ГУР. В розвідці, цілком очікувано, не підтверджують "Телеграфу" свій зв’язок з цим порталом.

За активністю Буданова пильно стежать усі політичні табори. Його об’єднання, до прикладу, із Залужним чи Зеленським поки не розглядають. Але джерела "Телеграфу" в політикумі не виключають, що ми можемо побачити союз керівника ГУР із тим же ексспікером Дмитром Разумковим.

Нагадаємо, ми писали, що у майбутньому скликанні Ради Разумков знову бачить себе спікером.