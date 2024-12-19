З фракції "Слуга народу" вийшов черговий нардеп

Офіційних коментарів нардеп не дав

У четвер, 19 грудня, народний депутат від "Слуги народу" Дмитро Микиша вирішив вийти із парламентської фракції "Слуга народу". Після цього в монобільшості формально залишилося 232 нардепи.

Про це повідомила Ірина Геращенко у соцмережах. Сам Микиша своє рішення не коментує.

Дмитро Микиша є мажоритарником та членом групи "Розумна політика" Дмитра Разумкова. Він вирішив вийти з парламентської фракції "Слуга народу".

Інформацію про це підтвердив і нардеп Ярослав Желєзняк.

"В Коаліції залишається 232 людей. І це при тому, що серед них два просто в бігах, і ще 6-7 під підозрою НАБУ, і два не ходять від слова зовсім", — написав нардеп.

Причини свого рішення Микиша наразі не прокоментував.

Що відомо про Дмитра Микишу

Він народився 4 вересня 1985 року у місті Мерефа Харківської області.

Закінчив Українську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю "організація перевезень та керування на транспорті". У 2017 році вступив на навчання до Харківського регіонального інституту за спеціальністю "Державне управління". Був студентом The Aspen Institute Kyiv

У 2019 році у Верховній Раді Микиша увійшов до фракції "слуг". Він був членом Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

2021 року увійшов до міжфракційного об’єднання Дмитра Разумкова у Верховній Раді "Розумна політика". Очолив Харківський обласний підрозділ ГО "Команда Разумкова".

У вересні 2023 року був єдиним нардепом, який проголосував проти відновлення доступу до декларацій. Микиша пояснив свою позицію тим, що відкриття декларацій нібито створить загрозу безпеці людям, які воюють проти російських окупантів

Нагадаємо, народний депутат Юлія Яцик вийшла із парламентської фракції "Слуга народу". Яцик зазначила, що вже давно мала протиріччя з представниками фракції та вважала себе "чужою" з першого дня роботи у Раді.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що нардеп Юрій Камельчук виходить із партії "Слуга Народу". Останньою краплею стало перейменування Червонограда , звідки він родом.