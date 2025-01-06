Гіпноз у вільному доступі? Депутатка від "Слуги народу" подала неоднозначний законопроєкт

Нардепка пропонує дозволити займатися гіпнозом будь-де

В Україні можуть дозволити проводити сеанси гіпнозу та застосовувати інші методи психологічного впливу без обмежень та в будь-якому місці. Такі зміни до законопроєкту про психічне здоров'я запропонувала народна депутатка від "Слуги народу" Лада Булах.

Вона хоче скасувати правило, за яким такі послуги можна надавати лише в спеціальних закладах. Про це повідомив нардеп Максим Бужанський у своєму Телеграм-каналі.

Пропозиція Лади Булах до законопроєкту №12030 полягає в тому, щоб дозволити використовувати гіпноз та схожі методи будь-де, а не тільки в спеціально призначених місцях. Ініціатива передбачає виключення норми про обов'язкове використання таких практик у спеціалізованих установах.

Документ "Про систему охорони психічного здоров'я в Україні" наразі готують до другого читання у парламенті. До нього надійшло 577 поправок від народних депутатів та 16 додаткових пропозицій від профільного комітету.

За словами голови Комітету з питань здоров'я нації Михайла Радуцького, новий закон зробить українську систему охорони психічного здоров'я більш схожою на європейську.

Законопроєкт має створити спеціальну комісію, яка буде стежити за наданням послуг у сфері психічного здоров'я. Також він вводить обов'язкову сертифікацію фахівців. До роботи планують залучити місцеву владу, лікарні та приватні організації.

Щодо пропозиції Лади Булах про вільне використання гіпнозу, народний депутат Максим Бужанський висловився критично: "Якщо ми не плануємо стати країною шаманів і шарлатанів, то, на мою думку, трохи перебір".

У соціальних мережах українці уже почали обговорювати цю ініціативу. Ось кілька коментарів:

Хто така Лада Булах

Лада Булах – народна депутатка від "Слуги народу", членкиня Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. До обрання в парламент 17 років очолювала благодійну організацію "100 % життя. Київський регіон". Має освіту психолога та фахівця із соціальної роботи, активно займається захистом прав вразливих груп населення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що з фракції "Слуга народу" вийшов черговий нардеп. Після цього в монобільшості формально залишилося 232 нардепи.