Звільнений раніше віцепрем'єр Кубраков отримав нову посаду в Міноборони

Чиновник пройшов у Верховну Раду у 2019 році за списками партії "Слуга народу"

Звільнений з посади віцепрем’єра Олександр Кубраков отримав місце у Міноборони України. Як стало відомо, його призначив своїм радником міністр оборони України Рустем Умєров.

Працюватиме Кубраків на громадських засадах. Про це повідомляється у Телеграм-каналі відомства.

"Його досвід на посадах віцепрем’єр-міністра, міністра інфраструктури та керівника "Укравтодору" є важливим і допоможе у вдосконаленні системи постачання та логістики у Збройних силах України", — йдеться у повідомленні.

Міністр оборони України Рустем Умєров також додав, що Кубраков має багатий державний та практичний досвід, який сприятиме підвищенню ефективності оборонних процесів, а також зміцненню нашої обороноздатності.

Що відомо про Олександра Кубракова

Олександр Кубраков народився 20 серпня 1982 року у Дніпропетровській області.

2004 року закінчив Київський економічний університет ім. Вадима Гетьмана і здобув спеціальність – маркетолог. Також пройшов короткострокову програму у Harvard Kennedy School.

Кар’єру почав будувати ще студентом. Олександр Кубраков одружений. Із дружиною Іриною вони виховують двох синів: Олександра та Марка.

Політична кар’єра

З 2016 по 2019 рік був заступником директора та директором ТОВ "Місто для людей". Працював радником з IT-сфери мера Києва Віталія Кличка.

2019 року Кубраков пройшов до Верховної Ради за списками партії "Слуга народу". У парламенті увійшов до Комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономній Республікі Крим, міста Севастополя, національних меншин та міжнаціональних відносин.

У парламенті Кубраков працював недовго і вже у листопаді 2019 року був призначений Головою Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор).

У травні 2021 року став міністром інфраструктури України. А з 1 грудня 2022 року додатково до посади міністра інфраструктури був призначений віцепрем’єр-міністром України з питань відновлення.

9 травня 2024 року Верховна Рада України звільнила Олександра Кубракова з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. "За" проголосували 272 народні депутати.

Сам Кубраков, коментуючи зареєстровану постанову, заявив, що в уряді та у фракції з ним не обговорювали рішення про його відставку. Офіційно причини відставки Кубракова озвучені не були. Але, раніше на засіданні фракції "Слуга народу" звільнення віцепрем'єра обґрунтували можливим розділом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що багато хто переклав відповідальність за руйнування Трипільської ТЕС саме на Кубракова. Це викликало питання про раціональне використання виділених урядом 10 млрд грн на захист енергетичних об’єктів, проте Кубраков відмовився відзвітувати перед парламентом після знищення ТЕС.