Галущенко уволят из Минэнергетики? Все подробности громкого скандала в Раде
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Нардепы регистрируют постановление в Раду
В Верховной Раде инициируют увольнение министра энергетики Германа Галущенко после его скандальных заявлений о "клерках среднего звена" из ЕС и коррупционных скандалах.
Об этом сообщила народная депутат Инна Совсун в Facebook. В то же время, на сайте Рады еще нет постановления об его увольнении. По словам нардепа Ярослава Железняка, процедуру регистрации запустили парламентарии из разных фракций.
Увольнения Галущенко требуют из-за спора Совсуна и министра, который вспыхнул во время часа вопросов к правительству. По ее словам, премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Украина имеет соглашение с американцами о достройке АЭС в Хмельницкой области. Однако Совсун подчеркнула, что делегации Еврокомиссии и посольства США в Украине просили не манипулировать на этой теме и отметили, что они открыто не поддерживают этот вопрос.
"Галущенко взял слово, назвал представителей Еврокомиссии "клерками среднего звена" и заявил: "Инна, мне очень жаль, что вы бегаете по посольствам и поливаете грязью нашу энергетику и наше государство", — сказала депутат.
Однако народная избранница подчеркнула, что сотрудничество с посольствами – часть ее работы. В то же время, она обвинила Галущенко в распространении лжи о готовности партнеров поддержать достройку АЭС.
В своем посте Совсун подчеркнула, когда Галущенко вызвали на доклад в парламент по коррупции, он так и не появился. Поэтому такое поведение становится еще одной причиной для его увольнения, но после доклада.
Добавим, что со ссылкой на стенограмму заседания Верховной Рады УП пишет, Галущенко сказал: "А вот относительно позиции клерков среднего звена представительства Еврокомиссии, Инна, мне очень жаль, что вы бегаете по посольствам и поливаете грязью нашу энергетику и наше государство".
Среди причин, согласно которым следует уволить Галущенко с должности министра, Ярослав Железняк выделяет:
- системная коррупция в энергетике
- игнорирование вызовов на заседании Парламента и Комитетов/ВСК
- попытки протянуть коррупционную схему "большого атомного строительства"
- провалена работа по защите части энергетической инфраструктуры
- абсолютная потеря любой репутации среди партнеров
- откровенная ложь и манипуляции
- совершенно неприемлемо поведение министра сегодня во время часа вопросов к правительству.
"Я также призываю коллег-депутатов поддержать постановление об отставке Галущенко. Номер в СЕДО — 8109 (карта документа 1779275)", — написал он.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно на заседание Рады пришел нардеп Николай Тищенко, который находится под домашним арестом.