Галущенко уволят из Минэнергетики? Все подробности громкого скандала в Раде

Нардепы регистрируют постановление в Раду

В Верховной Раде инициируют увольнение министра энергетики Германа Галущенко после его скандальных заявлений о "клерках среднего звена" из ЕС и коррупционных скандалах.

Об этом сообщила народная депутат Инна Совсун в Facebook. В то же время, на сайте Рады еще нет постановления об его увольнении. По словам нардепа Ярослава Железняка, процедуру регистрации запустили парламентарии из разных фракций.

Увольнения Галущенко требуют из-за спора Совсуна и министра, который вспыхнул во время часа вопросов к правительству. По ее словам, премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Украина имеет соглашение с американцами о достройке АЭС в Хмельницкой области. Однако Совсун подчеркнула, что делегации Еврокомиссии и посольства США в Украине просили не манипулировать на этой теме и отметили, что они открыто не поддерживают этот вопрос.

"Галущенко взял слово, назвал представителей Еврокомиссии "клерками среднего звена" и заявил: "Инна, мне очень жаль, что вы бегаете по посольствам и поливаете грязью нашу энергетику и наше государство", — сказала депутат.

Однако народная избранница подчеркнула, что сотрудничество с посольствами – часть ее работы. В то же время, она обвинила Галущенко в распространении лжи о готовности партнеров поддержать достройку АЭС.

В своем посте Совсун подчеркнула, когда Галущенко вызвали на доклад в парламент по коррупции, он так и не появился. Поэтому такое поведение становится еще одной причиной для его увольнения, но после доклада.

Добавим, что со ссылкой на стенограмму заседания Верховной Рады УП пишет, Галущенко сказал: "А вот относительно позиции клерков среднего звена представительства Еврокомиссии, Инна, мне очень жаль, что вы бегаете по посольствам и поливаете грязью нашу энергетику и наше государство".

Среди причин, согласно которым следует уволить Галущенко с должности министра, Ярослав Железняк выделяет:

системная коррупция в энергетике

игнорирование вызовов на заседании Парламента и Комитетов/ВСК

попытки протянуть коррупционную схему "большого атомного строительства"

провалена работа по защите части энергетической инфраструктуры

абсолютная потеря любой репутации среди партнеров

откровенная ложь и манипуляции

совершенно неприемлемо поведение министра сегодня во время часа вопросов к правительству.

"Я также призываю коллег-депутатов поддержать постановление об отставке Галущенко. Номер в СЕДО — 8109 (карта документа 1779275)", — написал он.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно на заседание Рады пришел нардеп Николай Тищенко, который находится под домашним арестом.