Кладе яйця у різні кошики? Кого на виборах у Раду підтримає Ахметов

Кожна політсила хоче залучити до своїх лав військових і волонтерів

Тривалий час в Україні точаться дискусії, чи побачимо ми партію військових на виборах у Верховну Раду. Однак через нерозуміння, якими будуть ці вибори, нема відповіді, чи зможуть військові на передовій голосувати і як проводити передвиборчу кампанію, якщо до того моменту не буде демобілізації.

Як стало відомо "Телеграфу", в українському політикумі прогнозують, що окремої партії не буде. При цьому очевидно, що кожна політична сила буде намагатись максимально запросити військових та волонтерів до своїх лав. І свою роль тут відіграватиме найбагатша людина України — Рінат Ахметов.

Більше читайте на сайті "Телеграф" у публікації: "Союз Залужного із Зеленським, камбек Льовочкіна, але без Арестовича: хто і як в Україні (не)готується до виборів".

Найбільше навколо себе їх можуть об’єднати або ексголовком ЗСУ Валерій Залужний, або волонтери Сергій Притула та Сергій Стерненко. Обидві сили можуть стать конкурентами п’ятому президенту (2014-2019) Петру Порошенку.

Випередити всіх своїх "колег" вирішив Геннадій Друзенко, керівник Першого добровольчого мобільного шпиталю ім. Пирогова. Борди з його обличчям вже заполонили столицю. А сам він вже публічно повідомив, що йде у політику. Втім, від активної Facebook-спільноти йому одразу дісталось через його слова, що найбільша загроза знаходиться "в Києві, а не в Москві".

Серед військових політичні плани також мають представники Окремої третьої штурмової бригади під керівництвом Андрія Білецького. Комбриг став частіше давати інтервʼю, де доволі виважено комунікує і питання проблем на фронті і складну тему мобілізації.

Як стало відомо "Телеграфу", з ними комунікує бізнесмен Рінат Ахметов. Але мільярдер для себе нібито особисто ще не вирішив, чи готовий фінансувати партію військових.

Нагадаємо, ми писали, що також Рінат Ахметов фінансово підтримує компанію "колишніх" — Арсена Авакова, Арсенія Яценюка, Володимира Гройсмана та політичну силу Дмитра Разумкова, однак в оточенні ексспікера це спростовують.