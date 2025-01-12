Входила в пʼятірку найуспішніших моделей світу: куди зникла Сніжана Онопка

Останнім часом модель рідко виходить на зв'язок з фанами

Сніжана Онопка входила до п'ятірки найуспішніших моделей світу, і вона — українка. Онопка дефілювала для найкращих світових брендів — Chanel, Gucci, Christian Dior, Versace, Balmain. Жінка дуже швидко розвивала свою модельну кар'єру, але в один момент вирішила її завершити. Натомість вона вийшла заміж у 2024 році.

"Телеграф" розкаже більше про шлях у моделінгу Сніжани Онопки, і де вона зараз.

Сніжана Онопка — що відомо

Майбутня модель народилась у 1986 році в Сєвєродонецьку, що на Луганщині. Вона розпочала працювати моделлю у донецькому агентстві La Mode comme la Vie. Також працювала у агентствах AL Model Management і DNA Model Management.

Згодом Онопка відправилась за кордон, де позувала на подіумах Нью-Йорка, Мілану та Парижу. Доленосним українки стало знайомство із зірковим фотографом Стівеном Майзелем. Він робив світлини Сніжани для рекламних кампаній Prada, Dolce & Gabbana, Calvin Klein і двох обкладинок італійського Vogue. Жінка стала єдиною українською моделлю, яка більше, ніж 1 раз з'являлась на обкладинці знаного глянцю. Зокрема, вона перевтілювалась у головну редакторку Vogue — Анну Вінтур.

Сніжана Онопка готується до показу Versace, фото: Getty Images

Сніжана Онопка на подіумі від Bill Blass, фото: Getty Images

Онопка позувала й для інших відомих журналів, як-от Numero, Harper's Bazaar, L'Officiel, Elle Ukraine, Glamour та Vogue для різних країн світу. Вона брала участь у показах для знаних брендів: Chanel, Gucci, Anna Sui, Christian Dior, Versace, Balmain, Marc Jacobs, Isabel Marant.

Сніжана Онопка позує для Alexander McQueen, фото: Getty Images

Сніжана Онопка дефілює для Balmain, Фото: Getty Images

Протягом кар'єри Онопка відкривала показ української модельєрки Наталі Зінько на Лондонському тижні моди. Брала участь у проєкті Somnia Disaster, який присвятили до 35-й річниці Чорнобильської трагедії.

Також жінка опановувала психологію у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. А за свою професійну кар'єру вона отримала статус супермоделі.

Сніжана Онопка на кінозаході у Франції, фото: Getty Images

Сніжана Онопка на кінозаході у Франції, фото: Getty Images

Онопка тривалий час мала стосунки з молдавським підприємцем. Він був старший за обраницю на 14 років. У 2009 році роман бізнесмена і моделі завершився. Нетривалий час Онопка зустрічалась з бізнесменом і екснардепом Олександром Онищенком.

Сніжана Онопка та Олександр Онищенко, фото з мережі

У 2011 році модель побралась з підприємцем Миколою Щуром. Їхній шлюб тривав до 2020 року. Пізніше Сніжана розповіла, що чоловік бив і зраджував її.

Сніжана Онопка та Микола Щур, фото: Jet Setter

Де зараз Сніжана Онопка

На початку повномасштабного вторгнення росіян Онопка розповідала, що її болить за батьківщину. Жінка ділилась, що вона погано спить, оскільки переживає за Україну. Тоді вона поширювала допис зі словами "Stop war in Ukraine", однак чітко не засудила Росію за розпочату війну.

Сніжана Онопка виступила проти війни

У 2022 році модель писала, що хоче, аби "это казалось сном" і бажала всім мирного неба. Також вона зазначала, що любить свою країну і була дуже щасливою до війни.

Онопка побажала всім мирного неба

Кілька років тому Онопка завершила велику модельну кар'єру, розірвавши контракт з агентством. Вона відчула себе погаслою у моделінгу. Упродовж останнього часу Онопка не часто публікує фото. Іноді вона ділиться кадрами з фотосесій, архівних показів мод і моментами з життя.

Сніжана Онопка у спокусливій сукні, фото з її інстаграму

Модель любить стильні образи, фото з інстаграму Сніжани Онопки

Сніжана Онопка на прогулянці, фото з її інстаграму

У липні 2024 року Сніжана повідомила, що вдруге вийшла заміж. Вона поширювала фото з коханим, але не вдавалась у подробиці, чим він займається. Пара живе у Ризі, що у Латвії.

Сніжана Онопка та її чоловік, фото з інстаграму Сніжани Онопки

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