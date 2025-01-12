Входила в пятерку самых успешных моделей мира: куда исчезла Снежана Онопка

В последнее время модель редко выходит на связь с фанатами

Снежана Онопка входила в пятерку самых успешных моделей мира, и она — украинка. Онопка дефилировала для лучших мировых брендов – Chanel, Gucci, Christian Dior, Versace, Balmain. Женщина быстро развивала свою модельную карьеру, но в один момент решила ее завершить. Она вышла замуж в 2024 году.

"Телеграф" расскажет больше о пути в моделинге Снежаны Онопки, и где она сейчас.

Снежана Онопка — что известно

Будущая модель родилась в 1986 году в Северодонецке Луганщины. Она приступила к работе моделью в донецком агентстве La Mode comme la Vie. Также работала в агентствах AL Model Management и DNA Model Management.

Впоследствии Онопка отправилась за границу, где позировала на подиумах Нью-Йорка, Милана и Парижа. Судьбоносной для украинки стало знакомство со звездным фотографом Стивеном Майзелем. Он делал фотографии Снежаны для рекламных кампаний Prada, Dolce & Gabbana, Calvin Klein и двух обложек итальянского Vogue. Женщина стала единственной украинской моделью, которая более 1 раз появлялась на обложке известного глянца. В частности, она перевоплощалась в главного редактора Vogue — Анну Винтур.

Снежана Онопка готовится к показу Versace, фото: Getty Images

Снежана Онопка на подиуме от Bill Blass, фото: Getty Images

Онопка позировала и для других известных журналов, таких как Numero, Harper’s Bazaar, L’Officiel, Elle Ukraine, Glamour и Vogue для разных стран мира. Она участвовала в показах для известных брендов: Chanel, Gucci, Anna Sui, Christian Dior, Versace, Balmain, Marc Jacobs, Isabel Marant.

Снежана Онопка позирует для Alexander McQueen, фото: Getty Images

Снежаная Онопка дефилирует для Balmain, Фото: Getty Images

На протяжении карьеры Онопка открывала показ украинской модельерки Наталии Зинько на Лондонской неделе моды. Участвовала в проекте Somnia Disaster, который посвятили 35-й годовщине Чернобыльской трагедии.

Также женщина овладевала психологией в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. А за свою профессиональную карьеру она получила статус супермодели.

Снежана Онопка на мероприятии во Франции, фото: Getty Images

Снежана Онопка на мероприятии во Франции, фото: Getty Images

Онопка долгое время встречалась с молдавским предпринимателем. Он был старше избранницы на 14 лет. В 2009 году роман бизнесмена и модели завершился. Недолгое время Онопка встречалась с бизнесменом и экс-нардепом Александром Онищенко.

Снежана Онопка и Александр Онищенко, фото из сети

В 2011 году модель обручилась с предпринимателем Николаем Щуром. Их брак продолжался до 2020 года. Позже Снежана рассказала, что мужчина избивал и изменял ей.

Снежана Онопка и Николай Щур, фото: Jet Setter

Где сейчас Снежана Онопка

В начале полномасштабного вторжения россиян Онопка рассказывала, что у нее болит душа за родину. Женщина делилась, что она плохо спит, потому что переживает за Украину. Тогда она распространяла пост со словами "Stop war in Ukraine", однако четко не осудила Россию за войну, которую она начала.

Снежана Онопка выступила против войны

В 2022 году модель писала, что хочет, чтобы "это казалось сном" и желала всем мирного неба. Также она отмечала, что любит свою страну и была очень счастлива до войны.

Онопка пожелала всем мирного неба

Несколько лет назад Онопка завершила большую модельную карьеру, расторгнув контракт с агентством. Она почувствовала себя потухшей в моделинге. В последнее время Онопка не часто публикует фото. Иногда она делится кадрами из фотосессий, архивных показов мод и моментами из жизни.

Снежана Онопка в соблазнительном платье, фото с ее инстаграма

Модель любит стильные образы, фото из инстаграма Снежаны Онопки

Снежана Онопка на прогулке, фото с ее инстаграммы

В июле 2024 года Снежана сообщила, что второй раз вышла замуж. Она распространяла фотографии с любимым, но не вдавалась в подробности, чем он занимается. Пара живет в Риге в Латвии.

Снежана Онопка и ее муж, фото из инстаграма Снежаны Онопки

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