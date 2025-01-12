Спецназ КНДР не варто недооцінювати: військор розповів, у чому їх особливість

Цей спецназ узяв на себе ризик

Що стосується військових КНДР, які Росія залучила для війни у Курській області, то це професійні солдати, які вміють воювати. Тому Кім Чен Ин, мабуть, прийняв правильне для себе рішення, відправивши в Україну найкращих.

Про це заявив український журналіст та воєнний кореспондент Роман Бочкала в інтервʼю "Телеграф" — "Вони як роботи": про військових КНДР і те, чому морожена риба для них — мрія життя". Свого часу він мав можливість відвідати як Південну, так і Північну Корею.

За його словами, одного боку, це втрата найкращих військових, але з іншого — реклама їхніх можливостей. Це демонстрація для всього світу, яку північнокорейці вміють воювати.

"Бо, як мені розповіли хлопці, буквально кілька днів тому сталося таке: наші військові закинули гранату в бліндаж до корейців. І зазвичай у таких ситуаціях виникає паніка. Усі починають бігти — хтось лягає, хтось падає, а потім — вибух. Але один із корейців схопив гранату і викинув її", — сказав він.

Бочкала додав, що цей спецназ узяв на себе ризик і вчасно відреагував. Також вони дуже швидко форсують водні перешкоди. У нас за стандартами НАТО для цього роблять понтонну переправу, але вони справляються набагато швидше.

Ба більше — зараз зима, вода холодна. А вони просто перепливають крижану річку. Водицю так струсили і побігли далі. Хлопці кажуть, вони як роботи. Це і факт, акцентує журналіст.

"Оскільки ми не у КНДР, я скажу правду. Це, звісно, не означає, що вони так воюють. Але цих спецпризначенців не варто недооцінювати", — пояснив він.

Раніше "Телеграф" писав, що українські безпілотники викошують солдатів з КНДР в Курській області.