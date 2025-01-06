Натяк для США? КНДР запустила ракету під час візиту Блінкена до Сеула

Навряд чи це може бути просто збігом

Північна Корея запустила балістичну ракету середньої дальності в Східне море. Сталось це просто під час візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Сеула.

Запуск відбувся близько полудня 6 січня (за київським часом близько 5 ранку) та невдовзі після зустрічі американського посадовця з виконувачем обов'язків президента Південної Кореї Чхве Санг Моком. Про це повідомляють Reuters та Yonhap.

За даними Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, ракета пролетіла близько 1100 кілометрів. Військові припускають, що це могла бути гіперзвукова ракета, подібна до тих, які КНДР тестувала минулого року в січні та квітні. Якщо ця інформація підтвердиться, це стане рекордною відстанню польоту для північнокорейських ракет такого типу.

Під час зустрічі з південнокорейським керівництвом Блінкен наголосив на незмінній підтримці безпеки Південної Кореї з боку США. Він також закликав до посилення спільної оборони для протидії можливим провокаціям з боку КНДР.

Це перший ракетний запуск Північної Кореї з 5 листопада минулого року — тоді країна випустила сім балістичних ракет малої дальності. За попередніми даними, нова ракета може бути оснащена твердим паливом. Такі ракети не потребують заправки перед стартом, простіші в експлуатації та складніші для виявлення.

Запуск відбувся на тлі політичної кризи у Південній Кореї. Як писав "Телеграф", чинний президент Юн Сук Йоль був відсторонений від виконання обов'язків 14 грудня після спроби введення воєнного стану 3 грудня. Також йому оголосили про підозру у державній зраді.