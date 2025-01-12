Спецназ КНДР не стоит недооценивать: военный рассказал, в чем их особенность

Этот спецназ взял на себя риск

Что касается военных КНДР, которые Россия привлекла для войны в Курской области, то это профессиональные солдаты, умеющие воевать. Поэтому Ким Чен Ын, видимо, принял правильное для себя решение, отправив в Украину лучших.

Об этом заявил украинский журналист и военный корреспондент Роман Бочкала в интервью "Телеграф" — "Они как работы": о военных КНДР и о том, почему мороженая рыба для них — мечта жизни". В свое время он имел возможность посетить как Южную, так и Северную Корея.

По его словам, с одной стороны, это потеря лучших военных, но с другой — реклама их возможностей. Это демонстрация для всего мира, которую северокорейцы умеют воевать.

"Ведь, как мне рассказали ребята, буквально несколько дней назад произошло такое: наши военные забросили гранату в блиндаж к корейцам. И обычно в таких ситуациях возникает паника. Все начинают бежать — кто-то ложится, кто-то падает, а потом — взрыв. Но один из корейцев схватил гранату и выбросил ее", — сказал он.

Бочкала добавил, что этот спецназ взял на себя риск и вовремя отреагировал. Также они очень быстро форсируют водные помехи. У нас по стандартам НАТО для этого делают понтонную переправу, но они справляются гораздо быстрее.

Более того, сейчас зима, вода холодная. А они просто переплывают ледяную реку. Водицу так встряхнули и побежали дальше. Ребята говорят, они как роботы. Это и факт, подчеркивает журналист.

"Поскольку мы не в КНДР, я скажу правду. Это, конечно, не значит, что они так воюют. Но этих спецназовцев не стоит недооценивать", — объяснил он.

Ранее Телеграф писал, что украинские беспилотники выкашивают солдат из КНДР в Курской области.