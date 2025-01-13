Збивати ворожі дрони з літаючого дробовика чи керованою туреллю? На фронті військові тестують цікаві новинки (відео)

Використання безпілотних технологій допомагає зберегти життя захисників

Використання FPV-дронів для українських військових стало можливістю протистояти великій кількості російського озброєння. Однак ворог також не стоїть на місці і застосовує проти українських оборонців аналогічні технології, тож армійці потребують потужного захисту.

Збивати ворожі FPV-шки за допомогою джойстіка

Днями з'явилася інформація про те, що нацгвардійці тестують дистанційно керовану турель для боротьби з безпілотниками. Це турель розробки української компанії Dron ZP. Боєць із позивним "Кіпіш" розповів, що вона обладнана кулеметом "Утьос" калібром 12,7 мм, приладом нічного бачення та для керування використовують нейромережі. Керування здійснюють за допомогою джойстика. І хоча система потребує певних доробок, загалом випробування цього комплексу відбулися успішно, кажуть у Нацгвардії.

Серед особливостей турелі також те, що вона не самохідна. Її розміщують на автоматичний причеп і буксирують на позицію. Загалом подібні турелі також встановлюють на НРК (наземні роботизовані комплекси).

Летючий дробовик проти російських "Мавіків"

Ще один цікавий спосіб боротьби з ворожими FPV-дронами — використання летючого дробовика. На українській FPV-дрон встановили дробовик. Принцип роботи: наш безпілотник підлітає до ворожого і дистанційно керованим пострілом влучає точно в ціль. В мережі розмістили відео, де подібній системі вдалося збити одразу три російських Mavic, а потім ще й знешкодити окупанта.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на дрони встановлюють автомат АК-74 або ж вогнеметну суміш. В останньому випадку дрон більше схожий на дракона за принципом дії.