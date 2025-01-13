Сбивать вражеские дроны с летающего дробовика или управляемой турелью? На фронте военные тестируют интересные новинки (видео)

Использование беспилотных технологий помогает сохранить жизнь защитников

Использование FPV-дронов для украинских военных стало возможностью противостоять большому количеству российского вооружения. Однако враг также не стоит на месте и применяет против украинских защитников аналогичные технологии, поэтому армейцы нуждаются в мощной защите.

Сбивать вражеские FPV-шки с помощью джойстика

На днях появилась информация о том, что нацгвардейцы тестируют дистанционно управляемую турель для борьбы с беспилотниками. Это турель разработки украинской компании Dron ZP. Боец с позывным "Кипиш" рассказал, что она оборудована пулеметом "Утес" калибром 12,7 мм, прибором ночного видения и для управления используют нейросети. Управление производят с помощью джойстика. И хотя система нуждается в определенных доработках, в целом испытания этого комплекса прошли успешно, говорят в Нацгвардии.

Среди особенностей турели также то, что она не самоходна. Ее размещают на автоматический прицеп и буксируют на позицию. В общем, подобные турели также устанавливают на НРК (наземные роботизированные комплексы).

Летающий дробовик против российских "Мавиков"

Еще один интересный способ борьбы с враждебными FPV-дронами – использование летающего дробовика. На украинской FPV-дроне установили дробовик. Принцип работы: наш беспилотник подлетает к вражжескому и дистанционно управляемым выстрелом попадает точно в цель. В сети разместили видео, где подобной системе удалось сбить сразу три российских Mavic, а затем еще и обезвредить оккупанта.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на дроны устанавливают автомат АК-74 или огнеметную смесь. В последнем случае дрон больше похож на дракона по принципу действия.