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Кого из мужчин до 25 лет не могут мобилизовать по закону

Автор
Каролина Терещенко
Дата публикации
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Автор
Военная служба
Военная служба. Фото Коллаж "Телеграфа"

Есть разница между военнообязанными и призывниками

В Украине мобилизации подлежат граждане от 25 до 60 лет. Однако по возрасту есть исключения.

Вопрос мобилизации украинцев до 25 лет вызывает множество споров и недоразумений. Юристы АО "Бачинский и партнеры" объяснили разницу между военнообязанным и призывником.

Призывник — мужчина в возрасте от 16 до 25 лет, который стоит на воинском учете и подлежит призыву на срочную службу.

Военнообязанный — это лицо, которое находится в запасе для комплектования Вооруженных Сил Украины во время мобилизации. Такой статус приобретается по достижении 25 лет или после завершения военной кафедры с получением офицерского звания.

"Простым языком призывников призывают на срочную военную службу, а военнообязанных призывают во время мобилизации при действии особого периода и военного положения", — отмечают эксперты.

Почему до 25 лет не мобилизуют

В условиях военного положения призыв на срочную военную службу в Украине не осуществляется. Соответственно, призывников в возрасте до 25 лет мобилизовать не могут, ведь мобилизации подлежат только военнообязанные.

Кто может быть мобилизован до 25 лет

Исключением являются те, кто:

  • окончил военную кафедру и получил офицерское звание;
  • оформлен в запас досрочно по отдельным основаниям (например, прошел срочную службу в мирное время).

Мобилизационный возраст: какие изменения произошли

Ранее мобилизационный возраст в Украине составлял 27 лет, но к ст. 15 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" он снижен до 25 лет. Это означает, что после достижения 25-летнего возраста человек автоматически становится военнообязанным и подлежит мобилизации, подчеркивают юристы.

"Однако, на практике приходится сталкиваться с самыми разными ситуациями, в том числе со случаями, когда фактически призывник получает военно-учетный документ военнообязанного (временное удостоверение военнообязанного) или даже со случаями мобилизации призывников", — добавляют правоведы.

Ранее "Телеграф" писал, сколько придется заплатить ребятам, которые не станут на воинский учет в 2025 году. В ТЦК напомнили о мобилизации до 25 лет.

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#Мобилизация #Призывники #Военнообязанные #призыв до 25 лет