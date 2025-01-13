В Україні припинили добувати коксівне вугілля: у чому справжня причина зупинки шахти

Шахтоуправління "Покровське" не працює ще з 30 грудня минулого року

Україна зупинила видобуток коксівного вугілля на шахті в Покровську, яка забезпечує потреби сталеливарної промисловості країни через близькість російських військ, що наступають.

Про це у понеділок, 13 січня, написало агентство Reuters з посиланням на двох поінформованих співрозмовників. Однак наше видання має іншу інформацію про причину зупинення роботи.

Згідно з даними "Телеграфа", шахтоуправління "Покровське" не працює ще з 30 грудня 2024 року через знеструмлення, викликане регіональним блекаутом.

Джерела "Телеграфа" повідомляють, що керівництво переїхало до Кривого Рогу, а співробітники відправлені у простій, який їм мають сплатити у розмірі ⅔ заробітної плати.

Ми намагалися зв’язатися з управлінням шахти "Покровська" для отримання коментарів, проте телефони більше не обслуговуються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти, схоже, не планують брати Покровськ Донецької області у лоб. Натомість вони намагаються обійти місто з півдня на захід та вийти на межі Дніпропетровської області з перспективою розвинути наступ вглиб регіону.