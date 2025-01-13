В Украине прекратили добывать коксующийся уголь: в чем настоящая причина остановки шахты

Шахтоуправление "Покровское" не работает еще с 30 декабря прошлого года

Украина остановила добычу коксующегося угля на шахте в Покровске, которая обеспечивает потребности сталелитейной промышленности страны, из-за близости наступающих российских войск.

Об этом в понедельник, 13 января, написало агентство Reuters со ссылкой на двух информированных собеседников. Однако наше издание обладает другой информацией о причине остановки работы.

Согласно данным "Телеграфа", шахтоуправление (Ш/у) "Покровское" не работает еще с 30 декабря 2024 года, из-за обесточивания, вызванного региональным блэкаутом.

Источники "Телеграфа" сообщают, что руководство переехало в Кривой Рог, а сотрудники отправлены в простой, который им должны оплатить в размере ⅔ заработной платы.

Мы пытались связаться с управлением шахты "Покровская" для получения комментариев, однако номера телефонов больше не обслуживаются.

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты, похоже, не планируют брать Покровск Донецкой области в лоб. Вместо этого они пытаются обойти город с юга на запад и выйти на границы Днепропетровской области с перспективой развить наступление вглубь региона.