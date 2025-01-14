Міноборони оголосило новий склад Громадської антикорупційної ради. Як проголосували українці

Вибори відбулися з другої спроби

Стали відомі результати загальнонаціональних онлайн-виборів до складу Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України. До антикорупційного органу увійдуть 15 з 40 претендентів, які набрали найбільшу кількість голосів.

Їхні імена та кількість отриманих голосів назвало Міністерство оборони. Зазначається, що під час засідання Комісія опрацювала відкритий протокол голосування, відкритий ланцюг голосування, звіт-аналіз поточного голосування та власні протоколи роботи системи, розроблені ГО "Електронна демократія". Встановлено, що під час онлайн-виборів технічних втручань, які могли б істотно вплинути на їх результати, не зафіксовано.

Новий склад Громадської антикорупційної ради при Міноборони

1. Гудименко Юрій Володимирович ​(Ветеранська сокира) – 65 222 голоси;

Юрій Гудименко, фото з його Facebook

2. Ніколаєнко Тетяна Володимирівна (Незалежна антикорупційна комісія) – 43 515;

Тетяна Ніколаєнко. Фото: detector.media

3. Шуба Анастасія Вадимівна (Антикорупційна сокира) – 40 281;

Анастасія Шуба. Фото armyinform

4. Соловйов Микита Олександрович (Антикорупційна сокира) – 39 860;

5. Штанков Микита Володимирович (Ветеранська сокира) – 39 724;

6. Бріт Ореста Павлівна (БОН) – 39 285;

7. Нишпорка Олена Іванівна (Антикорупційна сокира) – 39 231;

8. Чернов Олег Валерійович (Українське правниче товариство) – 37 829;

9. Костецький Максим Юрійович (Незалежна антикорупційна комісія) – 37683;

10. Біщук Віктор Павлович (Українське правниче товариство) – 37 612;

11. Трегуб Олена Миколаївна (Незалежна антикорупційна комісія) – 37 480;

12. Даценко Катерина Андріївна (Центр суспільного контролю) – 34 635;

13. Микитюк Антон Сергійович (Центр суспільного контролю) – 33 454;

14. Масюк Віталій Володимирович (Українське правниче товариство) – 32 948;

15. Прудковських Віктор В’ячеславович (Центр суспільного контролю) – 32 136.

Як повідомляв "Телеграф", перша спроба провести онлайн голосування за членів Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України наприкінці грудня була невдалою. Більшість охочих не змогли віддати свій голос за жодного з кандидатів, оскільки сайт з голосуванням практично перестав функціонувати.