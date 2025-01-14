Минобороны объявило новый состав Общественного антикоррупционного совета. Как проголосовали украинцы

Выборы состоялись со второй попытки

Стали известны результаты общенациональных онлайн-выборов в состав Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины. В антикоррупционный орган войдут 15 из 40 претендентов, набравшие наибольшее количество голосов.

Имена и количество полученных голосов назвало Министерство обороны. Отмечается, что во время заседания Комиссия обработала открытый протокол голосования, открытую цепь голосования, отчет-анализ текущего голосования и собственные протоколы работы системы, разработанные ОО "Электронная демократия". Установлено, что в ходе онлайн-выборов технических вмешательств, которые могли бы существенно повлиять на их результаты, не зафиксировано.

Новый состав Общественного антикоррупционного совета при Минобороны

1. Гудыменко Юрий Владимирович (Ветеранська сокира) – 65 222 голоса;

Юрий Гудыменко, фото с его Facebook

2. Николаенко Татьяна Владимировна (Независимая антикоррупционная комиссия) – 43 515;

Татьяна Николаенко. Фото: detector.media

3. Шуба Анастасия Вадимовна (Антикорупційна сокира) – 40 281;

Анастасия Шуба. Фото armyinform

4. Соловьев Никита Александрович (Антикорупційна сокира) – 39 860;

5. Штанков Никита Владимирович (Ветеранська сокира) – 39 724;

6. Брит Ореста Павловна (БОН) – 39 285;

7. Нишпорка Елена Ивановна (Антикорупційна сокира) – 39 231;

8. Чернов Олег Валерьевич (Украинское юридическое общество) – 37 829;

9. Костецкий Максим Юрьевич (Независимая антикоррупционная комиссия) – 37683;

10. Бищук Виктор Павлович (Украинское юридическое общество) – 37 612;

11. Трегуб Елена Николаевна (Независимая антикоррупционная комиссия) – 37 480;

12. Даценко Екатерина Андреевна (Центр общественного контроля) – 34 635;

13. Микитюк Антон Сергеевич (Центр общественного контроля) – 33 454;

14. Масюк Виталий Владимирович (Украинское юридическое общество) – 32 948;

15. Прудковских Виктор Вячеславович (Центр общественного контроля) – 32136.

Как сообщал "Телеграф", первая попытка провести онлайн голосование за членов Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины в конце декабря была неудачной. Большинство желающих не смогли отдать свой голос ни за одного из кандидатов, поскольку сайт с голосованием практически перестал функционировать.