Міноборони розробило спеціальний набір для військових: що входить до "Пакунка пораненого"

"Пакунок пораненого" не можна буде обміняти на гроші, як "Пакунок малюка"

Міністерство оборони України розробило спеціальний "Пакунок пораненого" для військових, які перебувають на лікуванні у медичних закладах. До набору увійшли 30 позицій першої необхідності.

Про це повідомив заступник міністра оборони Сергій Мельник під час телемарафону. Серед речей є адаптивний одяг, засоби особистої гігієни та спеціальний посуд. Особливістю адаптивного одягу є наявність липучок, які дозволяють медичному персоналу проводити необхідні процедури без повного роздягання пацієнта.

За словами Сергія Мельника, для військовослужбовців-жінок розробили окремий варіант адаптивного одягу, який враховує особливості їхніх потреб.

Отримати "Пакунок пораненого" зможуть усі військові Сил оборони, які проходять лікування, незалежно від підрозділу. Замість набору речей грошову компенсацію не передбачено.

Механізм розподілу пакунків відбуватиметься через медичні заклади. Вони подаватимуть інформацію про потреби до Командування Медичних сил, яке проаналізує запити та здійснить розподіл за підрозділами.

Найближчим часом Кабінет Міністрів України ухвалить постанову та виділить кошти на реалізацію цієї ініціативи. Міністерство оборони планує розпочати видачу пакунків вже цього року.

Також у відомстві працюють над покращенням харчування військовослужбовців та запровадженням нових фінансових стимулів.

Також раніше "Телеграф" писав, що в Україні запустили нову платформу для військових та їх рідних. Наразі вона працює у тестовому режимі.