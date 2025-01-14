Два года со дня трагедии: как выглядел разрушенный ракетой дом в Днепре в 2023 и сейчас (фото)

Люди в этот день чтят память погибших

Сегодня, 14 января, ровно два года со дня трагедии в Днепре, когда российская ракета ударила по жилому дому по улице Набережная Победы, 118. В этот день в городе чтят память погибших. Тогда были лишены жизни 46 человек, среди которых 6 – дети, около 80 – получили ранения.

С самого утра к месту трагедии несут цветы и мягкие игрушки. Об этом сообщается в Telegram-канале "Суспільне".

Там опубликовали соответствующие фото.

Спустя два года место трагедии уже выглядит иначе. В Департаменте по самоорганизации населения сообщали, что в доме №118 уже выполнили ряд работ. В частности, техническое обследование, демонтаж, герметизацию демонтированных участков.

Уже в этом году дом будет полностью утеплен.

Как дом выглядел в ноябре 2024

Как дом выглядел в ноябре 2024

"Суспільне" тем временем публикует 14 января следующее фото дома:

Как выглядел дом после трагедии

Ракетным ударом была полностью снесена часть дома. Так он выглядел сразу после атаки:

Стоит напомнить, что 14 января 2023 года россияне ракетой атаковали многоквартирный дом в Днепре. В результате удара разрушен подъезд на 72 квартиры. Тогда погибли 46 человек, среди которых 6 – дети, около 80 – получили ранения. Из-под завалов свыше 500 спасателей и около 140 единиц техники достали десятки человек.

Ракетный удар произошёл во время очередного массированного ракетного обстрела Украины российской армией, в ходе которого была повреждена энергетическая инфраструктура в шести областях Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Служба безопасности Украины назвала фамилии причастных к ракетному удару по жилому дому в Днепре.