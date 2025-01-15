Заставят Путина сесть за стол переговоров: аналитик назвал пять шагов Запада для поддержки Украины

Запад должен изменить это соотношение сил, говорит Ян Бжезинский.

Разговоры о мирных переговорах с Владимиром Путиным смахивают на махание белым флагом перед российским диктатором. В то же время страны демократии должны применить стратегию поддержки Украины из пяти пунктов.

Об этом "Телеграфу" рассказал известный американский эксперт по международной политике и военным вопросам, аналитик Atlantic Council Ян Бжезинский. Он объяснил, почему ему не нравится слово "переговоры".

Больше читайте на сайте "Телеграф" в публикации: "Принудить Путина к переговорам могут 5 шагов Запада, интервью с Яном Бжезинским".

— Когда Запад приходит к нему, умоляюще прося о переговорах, это выглядит как слабость, побуждающая его действовать еще более решительно, не прекращая свое вторжение. Это убеждает его, что у Запада нет воли противостоять его реваншистским амбициям, — говорит политолог.

Когда имеешь дело с таким лидером, как Путин, бывшим агентом КГБ и авторитарным руководителем советских времен, нужно понимать его образ мышления. Нужно думать в терминах соотношения сил. Запад должен изменить это соотношение сил так, чтобы Путин сам захотел обратиться к Западу для переговоров, — считает аналитик.

Он объяснил, как это сделать.

Во-первых, поддержать цели Украины по полному восстановлению ее территорий. Если Украина решит это изменить, это ее выбор. Но мы должны поддержать нынешние цели Украины. Любой компромисс подрывает позиции Украины и усиливает Путина.

Во-вторых, предоставить Украине необходимое оружие без ограничений. Это включает системы противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды и возможности для дальнобойных ударов без ограничений использования против законных целей на оккупированной части Украины и на территории России.

В-третьих, ввести настоящие экономические санкции, чтобы серьезно ударить по российской экономике, разрушить ее военный потенциал и ограничить ее устойчивость к поддержанию этой агрессии. Российская экономика выросла на 3% в прошлом году, что показывает слабость западных санкций. Мы должны вводить вторичные санкции против стран, покупающих российские товары или поставляющих технологии для российской военной машины.

В-четвертых, Запад должен активно взаимодействовать с российским народом и политической элитой через информационную кампанию. Россия слишком долго вмешивалась в наши дела посредством дезинформации, политического вмешательства и кибератак. Нам нужно использовать силу правды, чтобы дать российскому народу понять, что происходит.

И, наконец, пятый — четкий путь для Украины к членству в НАТО. Это должен быть быстрый процесс, быстро интегрирующий Украину. Это самый эффективный способ показать Путину, что Украина не уязвима к его амбициям.

По мнению Яна Бжезинского, если реализовать эту стратегию, Запад использует свои возможности для поддержки Украины, это изменит баланс сил и принудит Путина сесть за стол переговоров, дав Зеленскому преимущество в этих переговорах.

— Мы можем это сделать, но до сих пор не проявили политическую волю, — добавил он.

Напомним, ранее аналитик объяснил "Телеграфу" самый вероятный сценарий войны в Украине.