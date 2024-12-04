В Україні перенесли підвищення податків для двох категорій: коли заплатимо більше

Проект №9319 у другому читанні підтримали 268 депутатів

Верховна Рада внесла зміни до Податкового кодексу України Таким чином підвищення податків для фізичних осіб-підприємців було перенесено.

Про це у своєму Telegram-каналі 4 грудня повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За його словами, проект №9319 у другому читанні підтримали 268 депутатів.

Так підвищення податків діятимуть не з 1 жовтня 2024 року, з 1 січня 2025 року.

"Саме в ньому була правка, якою виправляли податковий законопроект 11416д та "заднє число", де з 1 жовтня податки переносять на 1 січня 2025 року для ФОП", — написав Железняк.

Крім того, крім ФОП, підвищення податків переноситься для юридичних осіб, які працюють на спрощеній системі оподаткування третьої групи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які податки зросли в Україні з 1 грудня. Це збільшення військового збору для найманих працівників, звільнення кешбеку від оподаткування та багато іншого.

Про це та інші нововведення з першого місяця зими читайте у статті "Телеграфа": Історичне підвищення податків та нові правила "бронювання". Що зміниться в Україні із 1 грудня.