"Юлії треба довіряти": Порошенко купив на заправці хотдог і зробив політичний натяк

У цьому може бути політичний підтвекст

Петро Порошенко оприлюднив відео, на якому він купує хот-дог на автозаправній станції. На записі звучить надихаюча музика, а під час оплати Порошенко звертається до касирки на ім'я Юлія, додаючи фразу "Юлії треба довіряти".

Користувачі соціальних мереж одразу почали обговорювати можливий прихований зміст цієї фрази. Багато хто вбачає у словах п’ятого Президента України натяк на Юлію Тимошенко, з якою він має тривалу політичну історію.

Нагадаємо, що Петро Порошенко та Юлія Тимошенко — одні з найдосвідченіших політиків в Україні. Їхнє політичне протистояння почалося ще у 2000-х роках. У 2014 році обоє були кандидатами на пост президента України, де перемогу здобув Порошенко. У 2019 році вони знову змагалися за президентське крісло.

За роки своєї політичної кар'єри Порошенко та Тимошенко неодноразово брали участь у політичних суперечках. Їхні публічні виступи та заяви часто містили критику на адресу одне одного.

Очевидно, що подібні відеоролики у соціальних мережах свідчать про початок нової хвилі політичної активності на тлі можливих виборів.

Раніше "Телеграф" також писав, що Порошенко потрапив у черговий скандал. Він прийшов на зйомку піар-ролика про передачу допомоги на фронт у куртці Loro Piana за 18 400 євро та рукавичках Brunello Cucinelli майже за 1 000 доларів.