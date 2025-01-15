"Юлії треба довіряти": Порошенко купил на заправке хот-дог и сделал политический намек

В этом может быть политический подтекст

Петр Порошенко обнародовал видео, на котором покупает хот-дог на автозаправочной станции. На записи звучит вдохновляющая музыка, а во время оплаты Порошенко обращается к кассирше по имени Юлия, добавляя фразу "Юлии надо доверять".

Пользователи социальных сетей сразу же начали обсуждать возможное скрытое содержание этой фразы. Многие видят в словах пятого Президента Украины намек на Юлию Тимошенко, с которой он имеет длительную политическую историю.

Напомним, что Петр Порошенко и Юлия Тимошенко – одни из самых опытных политиков в Украине. Их политическое противостояние началось еще в 2000-х годах. В 2014 году оба были кандидатами на пост президента Украины, где победил Порошенко. В 2019 году они снова соревновались за президентское кресло.

За годы своей политической карьеры Порошенко и Тимошенко не раз принимали участие в политических спорах. Их публичные выступления и заявления часто содержали критику в адрес друг друга.

Очевидно, что подобные видеоролики в социальных сетях говорят о начале новой волны политической активности на фоне возможных выборов.

Ранее "Телеграф" также писал, что Порошенко попал в очередной скандал. Он пришел на съемку пиар-ролика о передаче помощи на фронт в куртке Loro Piana за 18 400 евро и перчатках Brunello Cucinelli почти за 1 000 долларов.