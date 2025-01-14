Жив у звичайній квартирі із спільним санвузлом. Дитинство Порошенка пройшло у невеликому містечку на Одещині (фото)

Жителі міста називають район, де мешкав експрезидент, "елітним"

П'ятий президент України, бізнесмен та лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко — уродженець невеликого містечка в Одеській області. Проте, як розповідали містяни, для рідного міста він зробив небагато, обіймаючи посаду лідера держави.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає дім, у якому виріс Петро Порошенко у Болграді. Про це розповіли на "Апостроф". За словами місцевих жителів, майбутній президент жив у найпрестижнішому районі міста.

Що відомо про будинок Порошенка у Болграді

Народився Петро Порошенко 26 вересня 1965 року в місті Болград — південний район Одеської області. Там він розпочав своє навчання. Проживав майбутній президент в елітному районі міста — на "болградському авеню" так його називають місцеві жителі. Раніше там отримувала квартири місцева еліта, а сім’я Порошенка була саме з таких. Батько родини — Олексій Іванович працював керівником болградською сільгосптехнікою.

Петро Порошенко у дитинстві

Дім, у якому виріс Петро Порошенко, розташований у центрі Болграда. Це всього у кількох метрах від пам’ятника Леніну, на проспекті Леніна. (У 2017 році там встановили пам’ятник російському генералу Токарєву, а проспект тепер перейменовано на Соборний).

Фото: Сегодня

Це двоповерховий багатоквартирний будинок, у самому центрі міста. Він знаходиться за адресою проспект Леніна, 146 (проспект Соборний, 146). За даними 2014 року, на проспекті були розташовані невисокі будинки, кафе та магазини, а також два пам’ятники Леніну.

Фото: скріншот YouTube

Radiosvoboda повідомляли, що у квартирі Порошенків мешкає чоловік — Степан Іванович Фазли. Однак давати коментар журналістам він відмовився 5 років тому. Проте, для видання "Сегодня" ще у 2015 році поскаржився на плачевний стан будинку. "Через роки, коли Порошенко став політиком, я звернувся до нього із проханням відремонтувати родове гніздо. Він погодився, і ми його приїхали сюди. Порошенко пообіцяв допомогти та попросив, щоб я написав листа та відправив за адресою: Київ, вул. Грушевського, 5 (адреса Верховної ради — ред.). У листі я все докладно описав, охарактеризував плачевний стан будинку, що розвалюється", — розповідає Степан Фазли.

"Хоча Порошенка я ні в чому не звинувачую, адже, можливо, йому і не доповіли про мій лист. А у нас дах протікає — його колись перекривали, але після ремонту стало ще гірше. Сам будинок десь 1958 року Ремонт по суті робився тільки всередині, зовні практично не ремонтувався", — ділиться мешканець колишньої квартири Порошенка.

Проте, варто зазначити, що у 2018 році дах будинку все ж поремонтували. Щоправда, робили це екстрено, перед приїздом Петра Порошенко до Болграду з нагоди річниці відкриття гімназії.

Квартира, за словами Степана Івановича, "стандартна": зал, спальня і дитяча. Санвузол суміщений, а ванна кімната досить маленька. У дім мешканець не запросив, адже у кімнаті, де жив Петро Порошенко, були особисті речі його покійної дружини.

За словами містян, колишній президент зробив для міста небагатою. У рідному Болграді Петро Порошенко відкрив РАЦС, який було побудовано коштом його фонду. У 2018 році він також відкрив спільний меморіал загиблим в АТО і Другій світовій війні.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає вулиця та будинок, де народився перший президент Кравчук. Хатина вже розвалилася, але її хотіли врятувати.