Куртка Loro Piana за 18 400 євро та рукавички Brunello Cucinelli за 1 000 доларів: Порошенко потрапив у черговий скандал

Народний депутат Петро Порошенко прийшов на зйомку піар-ролика про передачу допомоги на фронт у куртці Loro Piana за 18 400 євро та рукавичках Brunello Cucinelli майже за 1 000 доларів. Про це повідомляє телеграм-канал Harley Quinn .

Політичний експерт Валентин Гладких відреагував на це, зазначивши, що, чим тяжче українцям, тим в більшій розкоші живе нардеп.

"Порошенко б’є рекорди по лакшері вбранню: на зйомку власного піару з дронами натягнув куртку Loro Piana за 18400 євро. Це 800 тисяч гривень.

Комір куртки з фарбованого сицилійського барса модник поправляв рукавичками іншого італійського бренду Brunello Cucinelli за 1000 євро. Це ще понад 40 тисяч грн. Сорочки по 5000 доларів, шкарпетки по 1000 у.о… Порошенко продовжує жити масштабно", — написав Валентин Гладких.

В той самий час, за словами експерта, Порошенко та його оточення продовжують збагачуватися та жити в реаліях далеких від війни.

Експерт також нагадав, що дорослі сини експрезидента з початку повномасштабної війни перебувають в Лондоні, ймовірно, ухиляючись від військової служби. За інформацією ЗМІ, один з них – вже в розшуку. "Депутати "Європейської солідарності" та їхні діти відпочивають на Мальдівах , а їхні діти збивають людей на пішохідних переходах . Що в цей час робить країна? Важко виборює право жити", — наголошує Гладких.

Валентин Гладких відзначає, що зростання вартості вбрання Петра Порошенка може бути пов’язане з різким збільшенням доходів нардепа у війну. Нагадаємо, відповідно до декларації, у вересні 2024 року Порошенко збільшив свої статки на суму понад 1 мільярд гривень.