Чекає велика перевірка: у Повітряних Силах створили комісію щодо переведення військових до піхоти

Створили гарячу лінію

У Повітряних силах ЗСУ створили спеціальну комісію для контролю за переведенням військовослужбовців до інших родів військ. Мета – не допустити переміщення фахівців дефіцитних спеціальностей, що може знизити боєздатність підрозділів.

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ. Під особливою увагою – військовослужбовці, які обслуговують авіаційну техніку, працюють із зенітно-ракетними комплексами, спеціалісти радіотехнічних військ та РЕБ, бійці мобільних вогневих груп. Також заборонено переводити військових, які проходили навчання за кордоном для роботи із західним озброєнням.

Для зворотного зв'язку з військовослужбовцями у Командуванні Повітряних сил та повітряних командуваннях "Центр", "Південь", "Захід" та "Схід" працюють гарячі лінії та електронна пошта.

Нагадаємо, наприкінці 2024 року народна депутатка Мар'яна Безугла повідомила про переведення частини військовослужбовців Повітряних сил до піхотних підрозділів. Тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив факт переведень, але зазначив про спроби маніпуляцій з боку депутатки.

14 січня 2025 року Генеральний штаб ЗСУ заборонив переведення гостродефіцитних фахівців, зокрема інженерно-авіаційної служби, які обслуговують літаки.

Раніше "Телеграф" писав, що Зеленський відреагував на розмови про скорочення фахівців у Повітряних Силах. Він заборонив переведення фахівців інженерно-авіаційної служби до піхоти.