Ждет большая проверка: в Воздушных Силах создали комиссию по переводу военных в пехоту

Создали горячую линию

В Воздушных силах ВСУ создали специальную комиссию для контроля за переводом военнослужащих в другие роды войск. Цель – не допустить перемещения специалистов дефицитных специальностей, что может снизить боеспособность подразделений.

Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ. Под особым вниманием – военнослужащие, обслуживающие авиационную технику, работают с зенитно-ракетными комплексами, специалисты радиотехнических войск и РЭБ, бойцы мобильных огневых групп. Также запрещено переводить военных, которые проходили обучение за границей для работы с западным вооружением.

Для обратной связи с военнослужащими в Командовании Воздушных сил и воздушных командованиях "Центр", "Юг", "Запад" и "Восток" работают горячие линии и электронная почта.

Напомним, в конце 2024 года народная депутат Марьяна Безугла сообщила о переводе части военнослужащих Воздушных сил в пехотные подразделения. Временно исполняющий обязанности начальника управления коммуникаций Командование Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил факт переводов, но отметил попытки манипуляций со стороны депутата.

14 января 2025 года Генеральный штаб ВСУ запретил перевод остродефицитных специалистов, в частности инженерно-авиационной службы, обслуживающих самолеты.

Ранее "Телеграф" писал, что Зеленский отреагировал на разговоры о сокращении специалистов в Воздушных Силах. Он запретил перевод специалистов инженерно-авиационной службы в пехоту.