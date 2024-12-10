Добудова енергоблоків Хмельницької АЕС дасть Україні 2,2 ГВт найдешевшої електроенергії, - нардеп "Слуги народу"

Пивоваров відзначив, що цей проєкт отримав підтримку міжнародних партнерів, зокрема американської компанії Westinghouse, яка заявила про готовність допомогти Україні розбудовувати атомну генерацію

Народний депутат ("Слуга народу") Євген Пивоваров закликав Верховну Раду якнайшвидше ухвалити законопроєкт про завершення будівництва енергоблоків №3 та №4 Хмельницької атомної електростанції. За його словами, це стратегічний крок для енергетичної безпеки України.

"Добудова цих двох блоків забезпечить країну 2,2 ГВт екологічно чистої та найдешевшої електроенергії. Це допоможе зменшити залежність від викопних видів палива, знизити вартість електрики для споживачів та посилити нашу енергетичну незалежність", — наголосив депутат.

Пивоваров також відзначив, що цей проєкт отримав підтримку міжнародних партнерів, зокрема американської компанії Westinghouse, яка заявила про готовність допомогти Україні розбудовувати атомну генерацію.

"Це рішення — не лише про енергетику, а й про зміцнення економічної стійкості країни під час війни та у період відновлення", — підкреслив Пивоваров.

Нагадаємо, уряд України ухвалив рішення про добудову блоків ще у квітні 2024 року. Станом на зараз готовність блоку №3 становить 80%, а блоку №4 — 25%.