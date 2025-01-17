Немає жодної заборони для виїзду чоловіків за кордон, - адвокат Ростислав Кравець, ч. ІІ

Ніхто не знає звідки з'являється розшук ТЦК

Справи у ухилянтів стають дедалі гіршими. На початку року парламент прийняв законопроект, яким вводиться практика заочних штрафів для порушників правил військового обліку. Втім, на думку адвоката Ростислава Кравця, навіть "старі" штрафи ТЦК знаходяться поза межами правового поля.

Що означає розшук ТЦК, чи скасовують суди штрафи за порушення правил військового обліку і чому виїзд чоловіків за кордон під час війни не врегульований законом? Про це читайте в другій частині інтерв’ю з юристом.

Чи законно знімати на відео працівників ТЦК? Чому Кравця називають "адвокатом диявола" та чи звертаються до нього з проханнями допомогти "відкосити"? Про це читайте в першій частині інтерв’ю.

"Чорна діра" законодавства

– В травні оновилося законодавство про мобілізацію. На вашу думку, що все ж таки не так з новим законом?

– Будь-які зміни і будь-які реформи у нас проводяться з єдиною метою: щоб не нести відповідальність за те, що не робиться. Того законодавства, яке існувало і до цього закону, і на сьогоднішній день, його достатньо, але його продовжують реформувати і реформувати. За три роки війни не було жодного разу, щоб відстрочка від мобілізації чи бронювання були за правилами, які існували три місяці тому. Кожен раз щось нове. Навіщо? Щоб ніхто не відповідав.

Я вважаю, що ті зміни, які були внесені, вони ще більше нашкодили державі, довірі суспільства до держави. Позбавили осіб можливості звільнення з військової служби. Наприклад, були внесені зміни, як я говорю, Мар'яною Б. та Федіром В. (які на цьому наполягали), що якщо дитина інвалід, то особа має право на відстрочку, але не може звільнитися, якщо є інші особи, які можуть доглядати за дитиною. Навіщо це було робити? Щоб вас зненавиділи всі? Теж саме стосується, якщо є близькі інваліди.

Те ж саме з ліквідацією МСЕК. Навіщо? Що таке буде інше? Всі вважають, що люди отримували незаконну інвалідність. Так притягніть до відповідальності! Чому ви не притягаєте до відповідальності? Ні! Ми знищимо всі бази, щоб ніхто не відповідав. З тими ж прокурорами. Коли стався цей скандал, я відразу сказав, що почекайте їх всіх засуджувати, тому що, коли перевірять, то виявиться, що вони реально інваліди. Виявилось (Офіс Генпрокурора у відповідь на запит Центру протидії корупції не зміг підтвердити факт неправомірного отримання інвалідностей жодного з 67 прокурорів Хмельницької прокуратури, — Ред.) Хтось вибачився перед прокурорами? Довели, що вони незаконно отримали інвалідність? Ні. Якщо вони отримали незаконно, будь ласка, притягніть до відповідальності, стягніть ті кошти, які вони отримували. Ні. Давайте ліквідуємо МСЕК і ті самі люди будуть оцінювати втрату функціональності.

– Ще з того, що турбує людей, це розшук по лінії ТЦК. Коли таке каже поліція, то виникає дуже багато суперечок: чи повинні затримувати за це, чи ні, бо ж наче як це адміністративне правопорушення.

– Це "чорна діра". На сьогоднішній день ніхто вам чітко не може сказати, звідки там з'являється розшук. Людина їде, її зупиняють, говорять: "Ви в розшуку". Він оновлює "Резерв +" і бачить, що він не в розшуку. Почекайте, зараз буде. І через 2-3 години з'являється в "Резерв +" напис що в розшуку. Хто туди вніс? Хтось це досліджував?

Ну, добре. Уявімо, що все правильно внесли, людина кудись там не з'явилась і ТЦК направила в розшук (до речі, про цю базу розшуку законодавство так і не прийняли). Що таке розшук? Розшук особи, яка вчинила адміністративне правопорушення. За законом поліція повинна цю особу затримати і доставити в ТЦК. Якщо особа самостійно не хоче туди йти, поліція повинна скласти протокол про адмінзатримання, викликати безоплатну правову допомогу (якщо людина потребує правової допомоги) і тоді доставити в ТЦК, тут увага (!), для складання протоколу про порушення правил військового обліку. Однак, тут є проблема. Відповідно, до Кодексу України про адмінправопорушення (це статті 210 і 210 з позначкою "1") ці штрафи не застосовуються у разі, якщо власник Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних має доступ до інших державних реєстрів. Крапка.

Єдине, за що можна людину зараз оштрафувати, це втрата військово-облікового документу. Це єдиний штраф, який можуть стягнути наразі ТЦК. Все.

У нас пропонують нові закони про "заочне штрафування" (відповідний законопроект №12093 був прийнятий в першому читанні, — Ред.). Таке враження, що люди знаходяться в паралельній реальності. Ви ж самі прийняли цей закон в травні місяці і збільшили штрафи з 850 гривень до 17 тисяч. При цьому, на початку, саме Міноборони говорило, що підстав для застосування штрафів немає, тому що вони мають доступ до реєстрів. Тобто, доступ до реєстрів вони мають, штрафи вони застосовувати не можуть, але Верховна Рада вносить зміни, щоб штрафи застосовували. Це якийсь сюр?

– Але ж потім в судах не завжди ці штрафи скасовують.

– У нас 99% скасувань. Один штраф ми нещодавно програли, (перший, який ми програли), але, я думаю, що там особистість судді мала значення. Я не знаю, як можна не скасувати штраф, якщо закон так прописаний.

"Заборони виїздити за кордон немає"

– Давайте торкнемося теми, про яку ви часто кажете, це заборона виїзду для чоловіків за кордон. Начебто заборони немає. Дивіться, стаття 33 Конституції: "Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом".

– Це важливо. "Встановлюються законом". Покажіть мені хоч один закон, який забороняє виїзд за кордон. Жодного немає. Є закон про перетин громадянами кордону України. Там є стаття 6, в якій є випадки заборони виїзду за кордон. Нема жодного випадку, пов'язаного з введенням воєнного стану. Нема жодного випадку, який забороняв би чоловікам віком від 18 до 60 років виїжджати.

– Але ж є закон "Про правовий режим воєнного стану"…

– І що там?

– Восьма стаття. Військове командування разом із військовими адміністраціями може "встановлювати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, особливий режим в’їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян".

– І де це встановлено?

– Ну як де? Є ж постанова Кабміну.

– А ви там можете знайти слово "заборонено". Найдіть слово "заборонено" в постанові. Не знайдете. Написано "дозволено" (в зазначеній постанові Кабміну представлений перелік категорій осіб, які мають право перетинати кордон під час дії воєнного стану, — Ред.) Ми ж демократична країна. В демократичній країні дозволено все, що не заборонено. Якщо ми тоталітарна країна, то так, дійсно, заборонено все, що не дозволено. Є рішення з цього приводу і Конституційного суду, і міжнародних судів. Де заборона виїзду за кордон? Нема. Ніхто не встановлював.

Ми зараз чекаємо рішення Європейського суду з прав людини, де двом студентам заборонили виїхати за кордон. Десь в березні повинні вже отримати висновок.

– Коли буде отриманий цей висновок, на що він вплине?

– Ні на що. Повне ігнорування прав людини і законів.

– А в ідеалі як повинно було б бути?

– Ну от дивіться, що пишуть при відмові виїзду за кордон? "Не надані всі документи". Крапка. Які "всі"? Верховний суд нарешті розродився [рішенням], що потрібно чітко зазначати, які саме документи не надані. Чого не вистачає? Які документи не таким чином оформлені?

Є деякі випадки, коли у вас забирають закордонний паспорт, кудись йдуть, виривають сторінку з нього, а потім говорять, що у вас підроблений паспорт, тут вирвана сторінка, тому ми не можемо вас пропустити.

– Гаразд, якщо все вирішується законом, чому немає закону цього? На вашу думку?

– Чотири законопроекти за цей час були. Навіть в тому законі (про військовий облік, який вступив в дію у травні 2024 року, — Ред.) був цілий розділ "Виїзд за кордон". Його прибирали. Щоб в ручному режимі на цьому заробляти гроші і в ручному режимі вирішувати. Щоб все було чітко і прозоро – не вигідно нікому. На жаль.

Я теж закликаю – прийміть закон нарешті! Але закону немає і це вигідно всім.

– Але щось я не дуже розумію як Федіру В. чи Мар'яні Б. це може бути вигідно?

– Ну чому ж. Наприклад, є якась опозиція. Петро Олексійович Порошенко у нас виїжджає за кордон? Його ж не випустили. Людина хоче поїхати десь агітувати за себе, отримати підтримку. Сиди. Що ж не вигідно?

– Так він вже і не військовозобов'язаний…

– При чому тут військовозобов'язаний?.. Там же інша ситуація, що заборонили народним депутатам, без дозволу окремого, навіть якщо більше 60 років. Тримати їх дітей в заручниках, близьких. Чому ні?

– Якщо людину не випустили за кордон, вона звертається до суду, отримує позитивне рішення, це потім гарантія, що вона виїде?

– Влітку минулого року у нас за рішенням суду декілька осіб виїхали. Але це наша практика. Я не знаю, як там з іншими.

Може статись така ситуація, що людина приїде [на кордон], йому скажуть, що ти ту відмову оскаржив, на тобі нову і знову оскаржуй. Судом буде встановлено перевищення влади, службових повноважень представниками прикордонної служби. І можна цього прикордонника, який незаконно заборонив виїхати за кордон, притягнути до відповідальності і навіть стягнути шкоду. Чи захоче повторити новий представник прикордонної служби це саме? Питання.

– Так може траплятися знову по колу?

– Може. До безкінечності. Доводячи, що відсутня правова держава, відсутнє верховенство права, повага до Конституції, прав людини.

– Але ж ми зараз на війні! Ми кажемо про права людини і, звісно, в демократичній державі їх повинні дотримуватись…

– Це є основа. Коли люди бачать, що держава їх захищає, дотримується їхніх прав, то вони захищають державу. Я розумію, до чого ви ведете… Але прийміть закон, щоб це було законно. Люди це сприймуть. Щоб все було прозоро і зрозуміло. Чому одних випускають, а інших не випускають? Чому комусь можна, а іншим не можна? Не регулюйте це в ручному режимі. Звичайно, ми можемо знаходити виправдання будь-якому порушенню. Але це неправильно.

Після Другої світової війни в Нюрнберзі на процесі були прийняті нюрнберзькі принципи (правові принципи, які характеризують діяння, що згідно з міжнародним правом, є злочинами проти миру і безпеки, — Ред.). За що судили, наприклад, суддів Рейху? Вони ж приймали за законом рішення. Відправляли євреїв на смерть. За законом. Просто закон такий був. Але вони за це несуть відповідальність. За те, що вони порушували права людини. Говорять, ну, у нас війна, то ми можемо порушувати. У нас війна, ми можемо людину схопити на вулиці, побити її ногами, відправити в військову частину. У нас війна, ми можемо не зважати на документи, ігнорувати права людини. Ні, не можемо. Тому що ми правова і демократична держава.

Тому я раджу всім перед тим, як виправдати порушення закону, почитати нюрнберзькі принципи.

– Але ми ж себе захищаємо. Коли ви наводите приклад Третього Рейху, то там інша ситуація.

– Тут питання не про Третій Рейх. Нюрнберзькі принципи застосовуються і зараз до інших країн. Де відбувається геноцид інших народів, порушення прав людини інших народів. Вони ж не для фашистів були розроблені. Вони були розроблені для всього людства. Для того, щоб люди розуміли, що порушувати права не можна.