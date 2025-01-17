Раніше вони висіли на кожному розі. За скільки зараз в Україні можна продати таксофон (фото)

Інколи до таких телефонів стояли черги

Деякі радянські речі становлять цінність для колекціонерів й вони готові платити за них великі гроші. А ось радянський таксофон, які в ті часи було встановлено на вулицях, продається за 12 тисяч гривень.

Оголошення про продаж таксофона АМТ 69 розміщено на сайті Violity. Продавець перебуває в місті Дунаївці Хмельницької області. Він вказав, що таксофон — новий. Стан лоту — ідеальний, проте відсутній ключ, який відкриває відсік для монет.

Власник таксофона готовий передати його майбутньому покупцю особисто, або відправити поштою. За лотом слідкують 9 людей, проте ставок ще не зробив ніхто. До завершення торгів лишилося три дні.

АМТ-69 означає "автоматичний монетний телефон 1969 року випуску". Цей апарат був розроблений в Ленінграді на початку 70-х років і з 1974 випускався в промислових масштабах Пермським телефонним заводом.

Складався телефон АМТ-69 з корпусу, відсіку для монет, телефонної трубки, відсіку монетно-контрольного пристрою з блоком електричних кіл та дискового номеронабирача. У цій моделі розмова могла тривати три хвилини, після чого треба було знову опустити у таксофон монетки у 2 копійки. Це давало ще три хвилини розмови. В екстрені служби (міліцію, швидку допомогу, пожежну та газову служби) можна було телефонувати безплатно.

Таксофон мав надійний захист від злому. Якщо відсік для монет намагалися відкрити без ключа, або вкрасти апарат чи відірвати трубку — одразу надходив сигнал на пульт черговому АТС. Важить таксофон близько 12 кілограмів.

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