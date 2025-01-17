Раньше они висели на каждом углу. За сколько сейчас в Украине можно продать таксофон (фото)

Иногда к таким телефонам стояли очереди

Некоторые советские вещи представляют ценность для коллекционеров и они готовы платить за них большие деньги. А вот советский таксофон, которые в то время были установлены на улицах, продается за 12 тысяч гривен.

Объявление о продаже таксофона АМТ 69 размещено на сайте Violity. Продавец находится в городе Дунаевцы Хмельницкой области. Он указал, что таксофон – новый. Состояние лота – идеальное, однако отсутствует ключ, открывающий отсек для монет.

Владелец таксофона готов передать его будущему покупателю лично или отправить по почте. За лотом следят 9 человек, однако ставок еще не сделал никто. До завершения торгов осталось три дня.

АМТ-69 означает "автоматический монетный телефон 1969 выпуска". Этот аппарат был разработан в Ленинграде в начале 70-х годов, и с 1974 года выпускался в промышленных масштабах Пермским телефонным заводом.

Состоял телефон АМТ-69 из корпуса, отсека для монет, телефонной трубки, отсека монетно-контрольного устройства с блоком электрических цепей и дискового номеронабирателя. В этой модели разговор мог продолжаться три минуты, после чего нужно было снова опустить в таксофон монетки в 2 копейки. Это давало еще три минуты разговора. В экстренные службы (милицию, скорую помощь, пожарную и газовую службы) можно было звонить по телефону бесплатно.

Таксофон имел надежную защиту от взлома. Если отсек для монет пытались открыть без ключа, украсть аппарат или оторвать трубку — сразу поступал сигнал на пульт дежурному АТС. Весит телефон около 12 килограммов.

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