Така може лежати без діла у вас удома. Радянську ялинкову іграшку в Україні можна продати за 15 тисяч (фото)

Вік такої прикраси на новорічну ялинку вже перевалює на 60 років

На сайті для українських колекціонерів Violity продають також ялинкові іграшки з часів Радянського Союзу. Вартість деяких з них доходить до 15 тисяч гривень. Знайшовши таку вдома, ви також зможете продати її за високою ціною.

Автор оголошення вказує, що у продажу за цю суму дві іграшки – Дід Мороз та Снігуронька. Вони виконані з дерева та вати.

Зазначається, що іграшка у вигляді Діда морозу була зроблена у 1959 році, а Снігуронька – у 1960 році. Тобто першій вже 66 років, а другій — 65 років.

На наданих продавцем фото видно, що іграшки не в ідеальному стані. Є подряпини, тріщини, сколи тощо. При цьому автор не приховуючи показує їх великим планом.

Ялинкову прикрасу продають за допомогою електронних торгів, де покупцем у підсумку стане той, хто запропонує найвищу ціну. Наразі вказано, що вартість пари іграшок – 15 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в українському супермаркеті продають аромат хліба за космічні гроші. Користувачі мережі прокоментували цей товар та висловили свою думку.