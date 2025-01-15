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Така може лежати без діла у вас удома. Радянську ялинкову іграшку в Україні можна продати за 15 тисяч (фото)

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
В Україні продають ялинкову іграшку за космічну суму. Ілюстрація Новина оновлена 15 січня 2025, 16:51
В Україні продають ялинкову іграшку за космічну суму. Ілюстрація. Фото Freepik

Вік такої прикраси на новорічну ялинку вже перевалює на 60 років

На сайті для українських колекціонерів Violity продають також ялинкові іграшки з часів Радянського Союзу. Вартість деяких з них доходить до 15 тисяч гривень. Знайшовши таку вдома, ви також зможете продати її за високою ціною.

Автор оголошення вказує, що у продажу за цю суму дві іграшки – Дід Мороз та Снігуронька. Вони виконані з дерева та вати.

Зазначається, що іграшка у вигляді Діда морозу була зроблена у 1959 році, а Снігуронька – у 1960 році. Тобто першій вже 66 років, а другій — 65 років.

На наданих продавцем фото видно, що іграшки не в ідеальному стані. Є подряпини, тріщини, сколи тощо. При цьому автор не приховуючи показує їх великим планом.

Ялинкову прикрасу продають за допомогою електронних торгів, де покупцем у підсумку стане той, хто запропонує найвищу ціну. Наразі вказано, що вартість пари іграшок – 15 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в українському супермаркеті продають аромат хліба за космічні гроші. Користувачі мережі прокоментували цей товар та висловили свою думку.

Теги:
#Аукціон #Продаж #СРСР #Ялинкові іграшки