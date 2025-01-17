Вибивали з лікаря вигаданий борг: у Києві викрили банду "авторитетів" (фото)

У ході однієї із зустрічей чоловіка побили і заявили йому, що він винен ще й відсотки

У Києві затримали групу із чотирьох чоловіків, які займалися вибиванням боргів на замовлення. Однією з жертв став столичний лікар.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури. Усім було повідомлено про підозру, а трьом із них уже обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

У ході розслідування було встановлено, що неодноразово засуджений мешканець Чернігова організував групу людей, які на замовлення вибивали неіснуючі борги. Разом із трьома киянами із кримінальним минулим вони залякували "боржників" і змушували віддати гроші.

Відомо, що у столичного лікаря зажадала 7000 доларів США. У ході однієї із зустрічей чоловіка побили та заявили йому, що він буде винен ще й відсотки.

Зазначається, що трьом фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Водночас "Київ Оперативний" повідомляє, що фігуранти, які прийшли до лікаря приватної лікарні на Печерську і заявили, що один з них хоче допомогти лікарю залагодити конфлікт і мирно вирішити ситуацію. Проте замість допомоги спільники побили його.

Фото: Київ Оперативний

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Чернігівщині банда зловмисників має намір труїти пенсіонерів отрутою, щоб отримати їхні квартири.