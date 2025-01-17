Выбивали из врача выдуманный долг: в Киеве разоблачили банду "авторитетов" (фото)

В ходе одной из встреч мужчину избили и заявили ему, что он будет виноват еще и проценты

В Киеве задержали группу из четырех мужчин, которые занимались выбиванием долгов на заказ. Одной из их жертв стал столичный врач.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Всем было сообщено о подозрении, а трем из них уже избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

В ходе расследования было установлено, что что неоднократно осужденный житель Чернигова организовал группу людей, которые по заказу выбивали несуществующие долги. Вместе с тремя киевлянам с криминальным прошлым они запугивали "должников" и вынуждали отдать деньги.

Известно, что у столичного врача банда потребовала 7000 долларов США. В ходе одной из встреч мужчину избили и заявили ему, что он будет виноват еще и проценты. Вымогателей удалось задержать при передаче части денег в размере 3000 долларов.

Отмечается, что трем фигурантов избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

В то же время "Киев Оперативный" сообщает, что тфигуранты пришли к врачу частной больницы на Печерске и заявили, что один из них хочет помочь врачу уладить конфликт и мирно разрешить ситуацию. Однако вместо помощи сообщники избили его.

Фото: Киев Оперативный

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Черниговской области банда злоумышленников намерено травила пенсионеров ядом, чтобы получить их квартиры.