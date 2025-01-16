Взяв 5, а віддав майже 25 тисяч. Суд став на бік колекторів щодо боргу через мікропозику (рішення)

Рішення суду може бути оскаржено протягом місяця

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області ухвалив заочне рішення у справі про стягнення заборгованості у розмірі 21 580,00 гривень (сума судового збору – 3028,00 гривень).

Текст рішення опубліковано на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень. Позивачем у цьому процесі виступило Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Європейська агенція з повернення боргів" ".

За даними матеріалів справи, 13 грудня 2023 року компанія уклала договір із фізичною особою – громадянином України договір позики. Згідно договору, позикодавець зобов`язується передати позичальнику у власність грошові кошти, на погоджений умовами договору строк, шляхом їх перерахування на банківський картковий рахунок позичальника, а позичальник зобов`язується повернути позикодавцю таку ж суму грошових коштів у день закінчення строку позики, або достроково, та сплатити позикодавцю плату від суми позики.

Згадана фізособа має борг перед компанією у розмірі 21 580,00 гривень. З них:

5200,00 гривень заборгованості за основним боргом;

16380,00 гривень заборгованості за відсотками.

Суд ухвалив стягнути на користь компанії заборгованість у розмірі 21580,00 гривень, а також сплатити судовий збір у розмірі 3028,00 гривень. Апеляційна скарга на рішення суду подається впродовж тридцяти днів з дня його підписання. Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача.

Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано впродовж тридцяти днів з дня отримання його копії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Хмельниччині чоловік звернувся до суду, щоб оскаржити штраф у 17 тисяч гривень, накладений на нього ТЦК за неявку на порядку денному. Позивач виграв справу: суд зобов’язав ТЦК виплатити витрати у розмірі 605,60 грн.