Труїли отрутою пенсіонерів: на Чернігівщині зловили небезпечну банду (фото, відео)

Зловмисники переконували потерпілих оформити доручення на розпорядження їх нерухомістю

Поліція затримала на Чернігівщині двох чоловіків, які протягом кількох років травили пенсіонерів отрутою, щоб отримати їхні квартири. Правоохоронцям вдалося запобігти вбивству 60-річного чернігівця, який має інвалідність по зору.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України. Там зазначили, що 44-річний та 34-річний чернігівці підшукували пенсіонерів у вразливому стані, втиралися до них у довіру, переписували на себе їхнє житло, а після – давали господарям смертельну дозу отрути.

"Чернігівці підшукували людей, які перебувають в уразливому стані, та схиляли їх до спільного вживання алкоголю. Шахраї регулярно приносили потерпілим спиртне, у яке додавали сильнодіючі лікарські препарати та шкідливі речовини (метиловий спирт). Зловмисники переконували потерпілих оформити довіреність на розпорядження їхньою нерухомістю, а отримавши відповідні документи, додавали смертельну дозу ліків в алкоголь і поїли ним власників майна", — розповіли в поліції про схему.

Чоловіків затримали при спробі отруїти свою чергову жертву отруйною речовиною, що містить спирт. На щастя, потерпілого було врятовано.

У ході обшуків у фігурантів вилучили пляшки зі спиртовмісними речовинами, сильнодіючі пігулки, низку паспортів громадян та документів на майно – довіреності, заповіти, доручення, заяви, договори купівлі-продажу, пенсійні посвідчення, десятки банківських карток та мобільних телефонів. Крім того, у них знайдена гвинтівка та гладкоствольна рушниця з патронами.

Зловмисника було повідомлено про підозру у замаху на вбивство групою осіб за корисливими мотивами (ч. 3 ст. 15, п. 6 п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України) та розслідують скоєння шахрайства у великих розмірах (ч. 4 ст. 190 ККУ).

Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Києві чоловік цинічно труїв свою співмешканку отрутою заради грошей та машини.