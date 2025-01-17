У лютому українцям потрібно оновити відстрочку від мобілізації. Як це зробити

Юрист розповів, які документи потрібно підготувати

В Україні воєнний стан та загальна мобілізація триватиме до 7 лютого, однак їх можуть продовжити. Відповідно до цього, деяким українцям доведеться оновлювати свою відстрочку від призову.

Адвокат Юрій Айвазян на порталі "Юристи.UA" пояснив, як продовжити відстрочку. За його словами, для поновлення потрібно подавати той самий пакет документів, що й при оформленні відстрочки .

Кому доступне онлайн продовження відстрочки

Адвокат уточнив, що можливість продовжити відстрочку через мобільний застосунок "Резерв+" наразі доступна лише трьом категоріям громадян:

студентам;

людям з інвалідністю;

багатодітним батькам.

Цим громадянам не потрібно особисто відвідувати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК), адже вони можуть подати документи в онлайн-режимі.

Важливо пам'ятати, що відстрочка від мобілізації не має безстрокової дії, тому її необхідно постійно поновлювати у визначені строки.

Нагадуємо, після видання нового указу Президента про продовження воєнного стану та загальної мобілізації , громадян, який має відстрочку, повинен подати заяву про її продовження разом із підтверджувальними документами. Форми для такої заяви немає, тому її можна подати в довільній формі. Важливо вказати, що йдеться про продовження раніше наданої відстрочки.

Юристи радять подавати документи завчасно, аби уникнути ризику призову під час очікування рішення комісії ТЦК.

Раніше "Телеграф" писав, хто з чоловіків повинен бути готовим до мобілізації у 2025 році. Громадяни, які не мають відстрочки від мобілізації рано чи пізно будуть мобілізовані.