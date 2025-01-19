Украинца с умственной отсталостью обвинили в уклонении от мобилизации. Что решил суд

Он также страдает алкоголизмом

Куликовский районный суд Черниговской области принял решение в отношении мужчины, обвиняемого в уклонении от мобилизации. Он получил шесть повесток на отправку в воинские части, и не явился по пяти из них.

Об этом стало известно из открытого реестра судебных решений. Мужчина не работает и неженат. Живет вместе с матерью и страдает легкой умственной отсталостью.

Подсудимый прошел ВЛК и был признан ограниченно годным в военное время. В военное время ограниченно пригодные военнообязанные подлежат мобилизации. Поэтому он получил повестку на отправку в воинскую часть (152МБр). Мужчина расписался о получении повестки. Однако в указанное время не прибыл и начал избегать встреч с представителями ТЦК.

На судебном заседании мужчина полностью признал свою вину и искренне раскаялся. Он рассказал, что по повестке его неоднократно вызывали в военкомат, иногда он там и ночевал. Один раз его привезли в Прилуки, где он прошел комиссию, но там сказали "что им такого не нужно". Мужчину привезли домой, снова дали повестку на следующий день, но он не пришел, потому что "приболел". Как установило следствие, причина недомогания – алкогольное опьянение.

Начальник отдела учета и мобилизационной работы заместитель начальника ТЦК на судебном заседании пояснил, что каждый раз, как подсудимый не появлялся за повестками (5 раз), они приезжали за ним и везли в ТЦК. В учебных центрах его не принимали, информация об этом имеется и зафиксирована. Представитель ТЦК считает, что мужчину не брали в учебные центры, потому что он злоупотребляет алкоголем. В каждом учебном центре есть своя приемная комиссия, свои врачи, если его не принимают, человек остается в резерве ТЦК, пояснил он.

Судебно-психиатрическая экспертиза выявила у подсудимого признаки психического расстройства в виде легкой умственной отсталости. Однако он по своему психическому состоянию мог осознавать свои действия и управлять ими.

Суд учел раскаяние мужчины как смягчающее обстоятельство, но признал его виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 336 УК Украины (уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации). В качестве наказания мужчине назначено лишение свободы сроком на 3 года. На основании ст. 75 УК Украины мужчину освободили от отбывания наказания с испытанием на два года. Если он в течение 2 лет испытательного срока не совершит нового уголовного преступления, мужчина останется на свободе.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Яворивский районный суд Львовской области принял решение по делу жителя Харьковской области, который ушел в СЗЧ (самовольное оставление части) и отсутствовал на службе полгода. Мужчина получил несколько лет лишения свободы.